Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup biến động sốc: Malaysia bị xử thua, Việt Nam lên ngôi đầu

Sự kiện: Asian Cup 2027 Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Đội tuyển Việt Nam

ĐT Malaysia đánh mất cơ hội đến với Asian Cup 2027 sau khi bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua 2 trận.

AFC quyết định xử thua ĐT Malaysia 0-3 ở 2 trận gặp ĐT Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Trong 2 trận đó, "Harimau Malaya" ban đầu đều giành chiến thắng. Việc này khiến họ tụt xuống vị trí thứ 2 bảng F khi mất 6 điểm, cụ thể hiện chỉ còn 9 điểm. Còn ĐT Việt Nam leo lên vị trí đầu bảng, hơn Malaysia 6 điểm bởi được cộng thêm 3 điểm.

Thứ hạng hiện tại của ĐT Việt Nam ở bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027

Kết quả đó đồng nghĩa Malaysia chính thức bị loại khỏi Asian Cup 2027 dù họ còn 1 trận chưa đấu gặp chính ĐT Việt Nam. Trong khi đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik có thể thoải mái hướng đến 2 trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 gặp Bangladesh và Malaysia với tâm lý thử nghiệm nhân sự, khi vé đến Asian Cup 2027 đã nằm trong tay. 

Việc ĐT Malaysia bị AFC xử thua 2 trận là điều khó lòng tránh khỏi. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA phát hiện chuyện nhập tịch chui 7 cầu thủ. FAM kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) nhưng bất thành. 

Thứ hạng của ĐT Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA dự kiến được cải thiện đáng kể. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik hiện xếp 108 thế giới với 1.189,51 điểm. Khi được xử thắng Malaysia, ĐT Việt Nam có thể được cộng thêm 10,5 đến 11 điểm và còn lấy lại 14 điểm đã mất vì từng bị trừ do để thua 0-4 đối thủ này, qua đấy có thể leo lên vị trí thứ 103 trên bảng xếp hạng FIFA. 

ĐT Việt Nam sẽ có sự phục vụ của Xuân Son ở 2 trận còn lại của vòng loại Asian Cup 2027

ĐT Việt Nam có lực lượng khá mạnh để chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia và Bangladesh. Nếu giành chiến thắng cả 2 trận này, "Các chiến binh sao vàng" sẽ bay vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. 

CHÍNH THỨC: AFC xử thua Malaysia 0-3 ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal

LĐBĐ châu Á đã chính thức ra án phạt xử thua ĐT Malaysia 0-3 ở cả 2 trận đấu gặp Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

