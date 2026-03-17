Danh sách chính thức ĐT Việt Nam đấu Malaysia: Cú sốc Tiến Linh, sao Việt kiều lỡ hẹn

Hoàng Hên – nhân tố mới tạo kỳ vọng

Hướng tới các nhiệm vụ quốc tế quan trọng trong dịp FIFA Days tháng 3/2026, ĐT Việt Nam đã công bố danh sách 23 cầu thủ được triệu tập. Đợt hội quân lần này không chỉ quy tụ lực lượng giàu kinh nghiệm mà còn cho thấy những điều chỉnh đáng chú ý về nhân sự dựa trên phong độ và tình hình thực tế.

Hoàng Hên lần đầu góp mặt trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự xuất hiện lần đầu tiên của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo). Cầu thủ này đã chính thức trở thành công dân Việt Nam từ tháng 10/2025 và nhanh chóng được trao cơ hội thử sức ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Gia nhập bóng đá Việt Nam từ năm 2021 trong màu áo CLB Bình Định, Hoàng Hên đã có hơn 5 năm thi đấu tại V-League, tích lũy nhiều kinh nghiệm và khẳng định được năng lực chuyên môn. Anh được đánh giá cao nhờ kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, cùng tư duy chơi bóng sáng tạo và linh hoạt.

Việc HLV Kim Sang Sik triệu tập Hoàng Hên cho thấy mong muốn làm mới tuyến giữa, gia tăng tính đột biến và khả năng kết nối lối chơi trong bối cảnh đội tuyển cần thêm phương án tấn công đa dạng.

Tiến Linh vắng mặt – thông điệp từ phong độ

Bên cạnh sự bổ sung, danh sách lần này cũng ghi nhận sự vắng mặt đáng chú ý của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Chân sút từng là trụ cột của hàng công ĐT Việt Nam suốt thời gian qua đang không có phong độ tốt tại V-League. Anh gặp khó khăn trong khâu ghi bàn, thiếu sự sắc bén và chưa tạo được ảnh hưởng rõ rệt trong lối chơi của CLB.

ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị đấu Malaysia.

Quyết định không triệu tập Tiến Linh cho thấy ban huấn luyện dưới thời HLV Kim Sang Sik đang ưu tiên yếu tố phong độ hiện tại, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh công bằng trong đội hình. Đây cũng được xem là lời nhắc nhở cần thiết để tiền đạo này sớm tìm lại phong độ tốt nhất.

Trong bối cảnh đó, hàng công vẫn có những lựa chọn chất lượng như Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, những cầu thủ đang duy trì hiệu suất thi đấu ổn định.

Văn Hậu, Đình Trọng trở lại sau chấn thương

Dù có những điều chỉnh, ĐT Việt Nam vẫn giữ được bộ khung quen thuộc. Trong khung gỗ là sự góp mặt của Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip. Hàng phòng ngự có các gương mặt giàu kinh nghiệm như Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh cùng những nhân tố đang có phong độ tốt.

Tuyến giữa tiếp tục là nơi quy tụ những cầu thủ có khả năng tổ chức lối chơi như Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải, tạo nền tảng cho các phương án tấn công. Đợt tập trung lần này cũng đánh dấu sự trở lại của bộ đôi hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng sau thời gian dài vắng mặt.

Lần gần nhất Văn Hậu khoác áo ĐT Việt Nam là tháng 6/2023, còn Đình Trọng đã vắng mặt từ tháng 9/2022. Đây cũng là lần đầu cả hai được triệu tập dưới thời HLV Kim Sang Sik. Hiện tại, Đình Trọng đang duy trì phong độ ổn định trong màu áo CLB Công an Hà Nội, thường xuyên ra sân và thể hiện vai trò quan trọng nơi hàng phòng ngự.

Trong khi đó, Văn Hậu dù mới trở lại nhưng đã nhanh chóng để lại dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 4 trận gần nhất, cho thấy sự sẵn sàng về chuyên môn. Ở chiều ngược lại, sự vắng mặt của Bùi Tiến Dũng do chấn thương là tổn thất đáng tiếc khi trung vệ này cần khoảng 6-8 tuần để hồi phục.

Danh sách chính thức ĐT Việt Nam chuẩn bị đấu Malaysia.

Patrik Lê Giang lỡ hẹn vì chưa hoàn tất thủ tục

Một điểm đáng chú ý khác là trường hợp của thủ môn Patrik Lê Giang. Dù đã hoàn tất việc nhập quốc tịch Việt Nam và có tên trong danh sách sơ bộ, nhưng Patrik Lê Giang vẫn chưa thể góp mặt trong danh sách chính thức. Nguyên nhân xuất phát từ việc anh đang trong quá trình hoàn tất thủ tục chuyển đổi liên đoàn thi đấu theo quy định của FIFA.

Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện thi đấu cho một đội tuyển quốc gia mới, cầu thủ cần được các liên đoàn liên quan cũng như FIFA phê duyệt. Khi chưa hoàn tất quy trình này, Patrik Lê Giang chưa thể ra sân cho ĐT Việt Nam ở các trận đấu quốc tế.

Sẵn sàng cho loạt trận FIFA Days

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 21/3 tại Hà Nội. Nhóm cầu thủ thi đấu tại Cúp quốc gia và trận đấu bù V-League sẽ lên tập trung muộn hơn. Trong dịp FIFA Days tháng 3, đội tuyển sẽ có hai trận đấu quan trọng là trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy và tiếp đón Malaysia vào ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình) trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Với sự kết hợp giữa những trụ cột giàu kinh nghiệm, các cầu thủ trẻ tiềm năng và điểm nhấn từ tân binh Hoàng Hên, cùng những quyết định mang tính sàng lọc như trường hợp của Tiến Linh, ĐT Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mới trước các thử thách quan trọng phía trước.