Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Việc xếp Amad Diallo đá vị trí trái sở trường đang giúp HLV Ruben Amorim gặt hái được những thành công nhất định. Nhưng bên cạnh đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng có lo lắng với việc đối thủ có thể khai thác nhiều vào điểm yếu của cầu thủ này.
Phát kiến của HLV Amorim
Cú vô lê tuyệt vời của Amad Diallo đã giúp MU thoát khỏi thất bại ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, khi đoàn quân HLV Amorim hòa 2-2 đầy kịch tính trước Nottingham Forest. Thậm chí vào cuối trận, cầu thủ người Bờ Biển Ngà còn suýt mang về chiến thắng muộn màng nếu Murillo không có pha truy cản quá tốt ngay trước vạch vôi.
Diallo từng vật lộn để có suất đá chính dưới thời Erik Ten Hag, nhưng giờ đây khi chơi hậu vệ cánh phải có xu hướng dâng cao (wing-back), anh trở thành lựa chọn hàng đầu tại sân Old Trafford. Chơi ở vị trí này cũng là con đường duy nhất để Diallo chen chân vào đội hình xuất phát dưới thời Amorim.
Trong khi các ngôi sao tấn công thuần cánh như Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony và Jadon Sancho đã rời MU, Diallo vẫn ở lại để thích nghi với sơ đồ 3-4-2-1 của HLV Amorim.
Bryan Mbeumo cũng chơi ở cánh phải giống Diallo. Hiện cầu thủ này là 1 trong những nhân tố xuất sắc nhất tại sân Old Trafford khi sở hữu 5 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 11 trận. Đó là 1 phần lý do khiến Diallo phải lùi xuống một chút để nhường mặt trận tấn công cho đồng đội trong sơ đồ 3-4-2-1.
Khi tấn công, Diallo tỏ ra rất nguy hiểm. Anh dứt điểm tốt, kỹ thuật và tốc độ cũng đáng nể. Amorim thừa nhận học trò có thể làm được nhiều điều trên sân: “Diallo đấu tay đôi rất giỏi. Đôi khi chúng tôi chỉ mong một cầu thủ không chơi hay nhưng có thể thay đổi trận đấu”.
Thi đấu trái sở trường không thành vấn đề
Diallo đã thích nghi tốt với vị trí vốn từng lạ lẫm với anh. Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ này tỏa sáng khi thi đấu ở vị trí này. Như trong trận thắng Liverpool với tỷ số 2-1, cầu thủ sinh năm 2002 kiến tạo để Mbeumo ghi bàn. Tình huống này chứng kiến Liverpool không thể chống lại 2 cầu thủ có xu hướng dâng cao và cùng nhau khoét vào cánh phải.
Sân chơi Ngoại hạng Anh ngày càng chuộng những cầu thủ có thể chất tốt để tận dụng các tình huống cố định. Do vậy, việc HLV Amorim sử dụng Diallo, cầu thủ chỉ cao 1m73 và nặng 67kg rõ ràng mang tới sự tương phản thú vị.
Cầu thủ 23 tuổi này là chân rê bóng xuất sắc. Anh điều khiển bóng để lách qua không gian hẹp và bỏ xa hậu vệ trong các tình huống bứt tốc ở không gian rộng. Bằng cách xếp Diallo đá hậu vệ phải dâng cao, Amorim không chỉ thêm cầu thủ thuận chân trái vào đội, mà còn thêm yếu tố tấn công.
Khi phòng ngự, Diallo hoạt động tốt nhất trong tập thể cùng nhau pressing, thay vì bản thân cố gắng thắng các cuộc đấu tay đôi. Điều này đồng nghĩa các đồng đội của Diallo phải đảm bảo thể lực tốt nhất trong cả trận.
Sự nhiệt tình của Diallo còn được thể hiện qua phát biểu của anh: “Chúng tôi là tập thể. Cả đội học hỏi mỗi ngày với HLV Amorim vì chúng tôi tin vào hệ thống của ông ấy. Chúng tôi cố gắng hiểu và làm tốt nhất mỗi trận.
Về việc phối hợp với Mbeumo, chúng tôi có mối quan hệ tốt, đặc biệt vì anh ấy nói tiếng Pháp. Chúng tôi cố gắng xây dựng mối liên kết, không chỉ trên sân mà cả ngoài sân. Chúng tôi cố gắng làm tốt nhất bên cánh phải”.
Rủi ro tiềm tàng
Diallo có màn thể hiện tốt nhưng anh vẫn để lại những hạn chế nhất định. Đầu tiên phải nhắc tới không chiến. Anh bị khai thác ở điểm này trong trận hòa Nottingham Forest, khi không thể thắng Gibbs-White khi tranh chấp bóng bổng, từ đó dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1 của đối thủ.
Chưa hết, Diallo còn gặp rắc rối khi đối diện với Hudson-Odoi, cầu thủ có tốc độ, sự càn lướt và lắt léo. Cựu danh thủ Ashley Williams phân tích về Diallo: “Khi xếp Diallo ở hàng thủ và anh phải và rơi vào tình huống phòng ngự, đây rõ ràng không phải thế mạnh. Khi cố gắng đánh đầu phá bóng, đó cũng không phải thế mạnh của Diallo và MU thủng lưới từ đó.
Ngược lại, khi tấn công, Diallo thật sự nguy hiểm. Bàn thắng đẹp mắt, cú sút tuyệt vời, kỹ thuật hoàn hảo. Đây không phải cầu thủ bạn muốn để anh ta phòng ngự.
Diallo vào đội hình nhờ khả năng tấn công nhưng cuối cùng làm nhiều việc phòng ngự và trông tệ hại. Ruben Amorim phải giải quyết khi để Leny Yoro di chuyển nhiều hơn, liên tục bọc lót để giúp Diallo chơi cao hơn”.
Về phần HLV Amorim, ông cũng xác định việc xếp Diallo đá hậu vệ phải là canh bạc và bản thân chấp nhận điều đó: “Tôi muốn Diallo chơi ở vị trí đó, nhưng cậu ấy không phải người giỏi nhất trong việc chống tạt bóng.
Tôi nghĩ chúng tôi tốt hơn nếu pressing với cường độ cao, khi có nhiều cầu thủ phía trước để kiểm soát trận đấu. Nếu có cầu thủ khác thay Diallo, có lẽ chúng tôi phòng ngự tốt hơn. Nhưng đây là canh bạc”.
Amorim không được chủ quan
MU chấp nhận rủi ro đến từ việc xếp Diallo đá hậu vệ cánh để đổi lại lợi ích mà anh mang tới. Sẽ còn có thêm những khoảnh khắc Diallo thua trong không chiến dẫn tới bàn thua. Nhưng anh hứa hẹn tiếp tục mang tới những khoảnh khắc bùng nổ khác giống như pha dứt điểm từ xa ở trận hòa Nottingham Forest.
“Quỷ đỏ” hiện không còn dễ bị tổn thương. Việc thủng lưới không hề làm tâm lý của toàn đội lung lay. Chính vì vậy, HLV Amorim càng có cơ sở để “đóng đinh” Diallo ở vị trí hậu vệ phải, ít nhất cho đến khi ông tìm được người đủ xuất sắc để đảm nhiệm vị trí này.
Điều cần làm đối với HLV Amorim lúc này chính là cải thiện những điểm yếu của Diallo. Vấn đề về mặt thể chất có lẽ khó thay đổi, nhưng ông có thể trông đợi cầu thủ này dần thay đổi tư duy khi phòng ngự.
Chưa hết, vào cuối năm nay, giải vô địch châu Phi CAN sẽ diễn ra. Mbeumo và Diallo khả năng cao sẽ phải trở về ĐTQG để dự giải. Đó là tổn thất quá lớn đối với đội chủ sân Old Trafford.
Chính vì vậy, HLV Amorim phải có phương án dự phòng cho trường hợp này. Nếu không, “Quỷ đỏ” sẽ rơi vào trạng thái liệt cánh phải ở giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải. Việc chi tiêu ở phiên chợ mùa đông 2026 có thể là phương án mà MU và HLV Amorim có thể nghĩ tới.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/11/2025 08:50 AM (GMT+7)