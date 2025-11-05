Amad Diallo

Diallo đã thích nghi tốt với vị trí vốn từng lạ lẫm với anh. Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ này tỏa sáng khi thi đấu ở vị trí này. Như trong trận thắng Liverpool với tỷ số 2-1, cầu thủ sinh năm 2002 kiến tạo để Mbeumo ghi bàn. Tình huống này chứng kiến Liverpool không thể chống lại 2 cầu thủ có xu hướng dâng cao và cùng nhau khoét vào cánh phải.

Sân chơi Ngoại hạng Anh ngày càng chuộng những cầu thủ có thể chất tốt để tận dụng các tình huống cố định. Do vậy, việc HLV Amorim sử dụng Diallo, cầu thủ chỉ cao 1m73 và nặng 67kg rõ ràng mang tới sự tương phản thú vị.

Cầu thủ 23 tuổi này là chân rê bóng xuất sắc. Anh điều khiển bóng để lách qua không gian hẹp và bỏ xa hậu vệ trong các tình huống bứt tốc ở không gian rộng. Bằng cách xếp Diallo đá hậu vệ phải dâng cao, Amorim không chỉ thêm cầu thủ thuận chân trái vào đội, mà còn thêm yếu tố tấn công.

Khi phòng ngự, Diallo hoạt động tốt nhất trong tập thể cùng nhau pressing, thay vì bản thân cố gắng thắng các cuộc đấu tay đôi. Điều này đồng nghĩa các đồng đội của Diallo phải đảm bảo thể lực tốt nhất trong cả trận.

