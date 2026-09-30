2 anh hào vào chung kết ASIAD: U23 Hàn Quốc tiến gần lịch sử

U23 Hàn Quốc ngược dòng đánh bại U23 Trung Quốc

Ở trận bán kết diễn ra ít giờ trước đó, U23 Hàn Quốc đã lội ngược dòng đánh bại U23 Trung Quốc 2-1 trên SVĐ Nagai ở Osaka, Nhật Bản. U23 Hàn Quốc, đội tuyển giàu thành tích nhất ở bóng đá nam ASIAD với 6 lần vô địch và đang hướng tới chức vô địch thứ tư liên tiếp, đã lần thứ tư liên tiếp vào chung kết sau các kỳ ASIAD 2014 tại Incheon, 2018 tại Jakarta Palembang và 2022 tại Hàng Châu, được tổ chức vào năm 2023.

U23 Hàn Quốc (áo đỏ) tiến gần tới HCV ASIAD lần thứ tư liên tiếp

Hàn Quốc cũng đã trả món nợ hai thất bại liên tiếp trước Trung Quốc ở lứa tuổi này. Còn nhớ hồi tháng 3 năm ngoái, U22 Hàn Quốc không có HLV chính thức đã để thua U22 Trung Quốc 0-1 tại giải giao hữu quốc tế Diêm Thành (Trung Quốc). Sau khi HLV Lee Min Sung được bổ nhiệm, U22 Hàn Quốc tiếp tục nhận thất bại 0-2 trước U22 Trung Quốc tại Panda Cup diễn ra ở Trung Quốc vào tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, tại ASIAD lần này, với sự góp mặt của các cầu thủ quá tuổi (24 tuổi trở lên) và nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, Hàn Quốc đã không để bất ngờ xảy ra.

U23 Trung Quốc là đội mở tỷ số ở phút 23. Tuyến giữa U23 Hàn Quốc hoàn toàn để lộ khoảng trống, tạo điều kiện cho Mao Weijie thực hiện đường chuyền bổng. Wang Yudong khống chế bóng bằng ngực đầy tinh tế rồi tung cú sút chìm đánh bại thủ môn Kim Jun Hong, đưa U23 Trung Quốc vượt lên.

Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc đã tìm được bàn gỡ hòa ở phút 33. Từ quả phạt góc của Eom Ji Sung, Lee Young Jun bật cao đánh đầu ghi bàn, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bước sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đông người của U23 Trung Quốc. Ngược lại, đội bóng xứ kim chi nhiều lần thót tim trước những pha tấn công đơn giản nhưng nguy hiểm của U23 Trung Quốc.

Sau khi vượt qua thời điểm nguy hiểm, U23 Hàn Quốc cuối cùng cũng có bàn thắng quyết định ở phút 82. Eom Ji Sung thực hiện quả tạt như đặt để Bae Jun Ho băng vào đánh đầu, đưa bóng vào lưới và trở thành người hùng với bàn thắng quý giá giúp U23 Hàn Quốc tiến vào chung kết.