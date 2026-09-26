Kết quả bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Triều Tiên: "Samurai xanh" trừng phạt sai lầm (ASIAD)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên đã đẩy cao đội hình, tạo nên thế trận đôi công quyết liệt. Hàng loạt cơ hội được cầu thủ 2 đội tạo ra xuyên suốt hiệp 1.

U23 Nhật Bản nhọc nhằn vào bán kết

Khi thế trận cân bằng, bước ngoặt đã xảy ra ở phút 39. Hậu vệ U23 Triều Tiên thi đấu thiếu tập trung, tạo điều kiện để cướp bóng trong vòng cấm địa trước khi ghi bàn, giúp U23 Nhật Bản khai thông bế tắc.

Bước sang hiệp 2, U23 Triều Tiên vùng lên mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, thủ môn Araki cùng hàng hậu vệ U23 Nhật Bản đã có hiệp đấu xuất sắc, liên tiếp thực hiện những pha cứu thua xuất thần để bảo toàn mành lưới.

Chung cuộc, U23 Nhật Bản giành chiến thắng 1-0 để ghi danh vào bán kết môn bóng đá nam ASIAD. Đối thủ của thầy trò HLV Go Oiwa là U23 Uzbekistan (30/9).

Chung cuộc: U23 Nhật Bản 1-0 U23 Triều Tiên

Ghi bàn: Nwadik 39'

Đội hình xuất phát:

U23 Nhật Bản: Araki, Fukunaga, Ichihara, Nakajima, Nwadik, Okabe, Ozeki, Sato, Shimamoto, Umeki, Yokoyama

U23 Triều Tiên: Kang Ju-Hyok, Choe Kuk, Choe Ryong-Il, Han Jae-yong, Jong Hwi-Nam, Kim Kuk-Bom, Kim Yu-Song, Kwang-Myong, Paek Chung-Song, Ra Myong-Song, Yom Chol-gyong