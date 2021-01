Biệt thự nuôi gà, trồng rau ngoại thành Hà Nội bất ngờ được thổi giá dựng ngược

Thứ Sáu, ngày 29/01/2021 05:00 AM (GMT+7)

Nằm “đắp chiếu” hơn chục năm nay, dự án Khu biệt thự Vườn Cam - Orange Graden (huyện Hoài Đức, Hà Nội) chôn vùi hàng trăm tỷ của nhà đầu tư khi nhiều khu đất xây nhà biệt thự thành nơi trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn, thả vịt...nhưng nay bất ngờ được "cò đất" đẩy sóng, thổi giá dựng ngược.

Dự án Khu biệt thự Vườn Cam - Orange Graden được UBND tỉnh Hà Tây cũ giao cho Công ty cổ phần VinaPol làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2007. Đến năm 2015, dự án được UBND TP Hà Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500. Theo đó, dự án có quy mô diện tích khoảng 54ha bao gồm trên 600 ngôi biệt thự, nhà vườn...

Tuy nhiên, vì nhiều lý do nơi này "đắp chiếu" bỏ hoang cả thập kỷ qua khiến hàng trăm tỷ của nhà đầu tư bị chôn vùi.

Từ năm 2019, dự án được "tái khởi động lại" khi chủ đầu tư cho xây dựng các căn biệt thự, liền kề tại đây.

Theo ghi nhận của PV, hiện đường vào duy nhất của dự án là con đường từ đầu cầu Khum - Lại Yên. Con đường này ngày mưa thì ngập trong sình lầy ngày nắng bị bụi mù.

Lối vào khu dự án gác chắn tạm bợ.

Dự án khu biệt thự Vườn Cam - Orange Graden thành nơi thả vịt...

Hay trồng rau xanh.

Thậm chí, thành nơi nuôi lợn, nuôi gà.

Một khu nhà vườn có giá hàng chục tỷ thành quán cà phê.

Chủ căn biệt thự này xây hẳn chuồng để nuôi gà.

Trồng rau xanh phục vụ cho sinh hoạt của gia đình.

Những căn biệt thự đã hoàn thiện bên trong dự án khu biệt thự Vườn Cam.

Hiện chủ đầu tư dự án khu biệt thự Vườn Cam đang rầm rộ cho thi công xây dựng các căn biệt thự, nhà vườn tại đây.

Được biết, tại thời điểm cuối năm 2010, mỗi m2 đất nền ở dự án này có giá từ 40-50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm bị tạm dừng những lô biệt thự, nhà vườn tại dự án bị rớt giá sâu. Có thời điểm năm 2013, 2014 nhiều nhà đầu tư bán "hạ giá" chỉ còn 15-20 triệu m2 để thoát hàng nhưng không ai mua. Thế nhưng, sau nhiều năm “đắp chiếu”, dự án Khu biệt thự Vườn Cam - Orange Graden thành nơi thả vịt, nuôi gà bất ngờ được "cò" đẩy sóng, thổi giá cao.

Trong khi hạ tầng dự án chưa hoàn thiện, nhiều khu đất dự án cỏ dại mọc um tùm cao quá đầu người.

"Biệt thự tại dự án Khu biệt thự Vườn Cam hiện có giá giao động từ 30-50 triệu đồng/m2 tùy vào vị trí, diện tích mỗi căn. Bên em có nhiều khách ký gửi, anh có nhu cầu mua thì đặt cọc trước cho em sau đó ký hợp đồng mua bán trực tiếp", môi giới tên H. nhiệt tình tư vấn.

Nhiều điểm bán biệt thự, nhà vườn "mọc" lên bên trong dự án Khu biệt thự Vườn Cam.

Cũng trên địa bàn huyện Hoài Đức, Dự án An Lạc Green Symphony của Công ty cổ phần Đầu tư An Lạc; Dự án KĐT Kim Chung- Di Trạch hay dự án Hà Đô Charm Villas nằm "đắp chiếu" cả chục năm đang được “cò” chào bàn rầm rộ, đẩy giá cao, tạo sốt ảo. Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng việc các dự án cũ được đẩy giá cao là hiện tượng bất thường. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, việc các sản phẩm biệt thự, liền kề tại các dự án cũ này giá tăng 1 – 2% được coi là hợp lý, còn hiện tượng này là "làm giá", bởi hạ tầng tại khu vực này vẫn chưa có nhiều chuyển biến, các dự án vẫn chưa có tiện ích đi kèm. Do đó, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cảnh báo: "khách hàng cần cẩn trọng, tỉnh táo, đánh giá chuẩn xác giá trị đất khu vực này, tránh mắc cạn thay thế cho người mắc cạn trước”.

