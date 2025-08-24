Vác 40kg trà sữa leo lên núi bán, lãi ít nhưng “lợi” nhiều

Mang 40kg đồ uống lên núi bán, thu nhập gây sốc

Mới đây, clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông vác túi đựng trà sữa nặng 40kg leo núi Wu Gong (Hồ Nam, Trung Quốc), vừa đi vừa bán đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng xứ Trung.

Mei Jin, đến từ Hồ Nam, đã lái xe từ nơi làm việc đến khu vực núi Wu Gong và mang theo một ba lô đựng đầy trà sữa.

Anh cho biết mình là một vận động viên chạy bộ và thường leo núi Wu Gong. Lần này, anh mang khoảng 40 kg đồ uống lên núi để bán. Tuy nhiên, kiếm thêm thu nhập không phải mục đích chính của người đàn ông này.

Với anh, hoạt động đặc biệt này chủ yếu nhằm rèn luyện cơ thể. Anh mang đồ uống lên núi với số lượng lớn vì muốn thử sức.

Được biết, anh mang theo khoảng 40 loại đồ uống, mỗi loại giá 15 NDT (53.000đ). Ngoài ra, anh còn tự mang theo đồ ăn thức uống và các vật dụng cá nhân khác. Dù hành lý nặng hơn bình thường một chút nhưng anh coi đó là một bài luyện tập thể lực.

Tuy nhiên, cũng vì mang theo hành lý quá nặng nên thời gian leo núi của anh lâu hơn khoảng một tiếng so với bình thường, tổng cộng mất hơn 4 tiếng. Dọc đường có người mua nước và trên đỉnh núi thì khách hàng của anh còn đông hơn nữa.

Cuối buổi leo núi, Mei Jin cho biết hoạt động này với anh chỉ đơn thuần là trải nghiệm, thu nhập thực tế không nhiều, sau khi tính chi phí đi lại và các chi phí khác thì cũng chỉ hòa vốn.

So với những chuyến leo núi trước, anh chàng cảm thấy chuyến đi lần này thú vị hơn nhiều. Anh được giao lưu với nhiều người khác. Nếu có cơ hội, anh sẽ thử lại một lần nữa, tùy thuộc vào tâm trạng và thời tiết.

Dưới clip của Mei Jin, nhiều cư dân mạng bình luận mức giá 15 NDT (53.000đ) là quá ổn, bởi một chai hồng trà lạnh trên núi đã có giá 20 NDT (71.000đ). Cũng có nhiều người bày tỏ sự khâm phục đối với anh khi có thể mang 40kg leo núi. Một số người khác khẳng định nếu gặp được anh trên núi, họ chắc chắn sẽ mua hẳn 3 ly.