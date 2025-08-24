6 món đồ cần thiết chuẩn bị khi đi xem diễu binh dịp 2/9, món cuối cùng ít ai nghĩ đến

Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang đến gần, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Là người từng đi xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước ngày 30/4 vừa qua, anh Văn Tính (TP.HCM) chia sẻ 6 món đồ nên chuẩn bị trước, sẽ giúp mọi người có một ngày xem diễu binh đáng nhớ.

Người dân chờ đợi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

1. Đồ ăn, nước uống

Về đồ ăn, nên chuẩn bị những món gọn nhẹ, đủ năng lượng như bánh mì, xúc xích, xôi, lương khô, bánh ăn liền.

Với nước uống, nên mang theo nhiều chai nước suối nhỏ (500ml) để bù nước, tránh mất nước khi đứng ngoài trời lâu.

2. Mũ/nón, áo mưa

Đi xem diễu binh cần mang theo mũ vải mềm hoặc mũ lưỡi trai, có thể chọn những chiếc mũ cờ đỏ sao vàng. Chúng không chỉ bảo vệ bạn khỏi ánh nắng mà còn giúp ảnh đẹp mắt hơn.

Bên cạnh đó, dù thời tiết có nắng đẹp nhưng bạn vẫn nên chuẩn bị 1 chiếc áo mưa mỏng, gọn nhẹ đề phòng mưa bất chợt. Những chiếc ô sẽ không phù hợp lắm vì chiếm không gian và che tầm nhìn của người xung quanh.

3. Quạt

Tháng 9 tại Hà Nội vẫn có nắng, hơn nữa việc ở trong một đám đông trong thời gian dài có thể khiến bạn ngột ngạt. Vì thế một chiếc quạt cầm tay là rất cần thiết để giúp bạn cảm thấy mát mẻ, dễ chịu hơn.

Theo kinh nghiệm của anh Tính, nếu chỉ chuẩn bị quạt cầm tay truyền thống thì không ăn thua mà chuẩn bị quạt cầm tay chạy pin có thời lượng pin dài, công suất lớn. Người dân có thể mua những chiếc quạt này tại các cửa hàng điện máy hoặc sàn thương mại điện tử.

“Hôm diễu binh sẽ cực kỳ đông, rất nóng và ngộp nên phải mở quạt suốt đêm. Vì thế quạt có dung lượng pin khoảng 3000 mAh có thể không dùng đủ tới sáng, nên chọn quạt 5000 mAh để đảm bảo có thể dùng từ tối hôm trước đến 9-10 giờ sáng hôm sau”, anh Tính chia sẻ.

4. Sạc dự phòng

Bạn hãy đảm bảo điện thoại được sạc đầy pin và mang theo sạc dự phòng. Nếu hết pin mà không có sạc dự phòng, bạn sẽ bỏ lỡ hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ từ màn diễu hành hùng tráng, khoảnh khắc phi đội bay lượn cho đến selfie cùng bạn bè.

Nên chọn loại nhỏ gọn, dung lượng khoảng 10.000 - 20.000 mAh đủ để sạc điện thoại ít nhất 2 lần trong ngày.

5. Ghế

Diễu binh không phải sự kiện diễn ra trong vài phút mà thường kéo dài hàng tiếng, đặc biệt là thời gian chờ đợi trước khi đoàn chính thức xuất hiện khá lâu. Một chiếc ghế gấp sẽ giúp bạn có chỗ nghỉ khi chờ đợi. Nên ưu tiên loại ghế xếp có thể gấp gọn bỏ túi để tránh vướng víu khi di chuyển.

6. Tã/bỉm

Ai cũng muốn ra đường hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, việc tập trung đông người trên 1 trục đường khiến nhiều người lo lắng về chỗ đi vệ sinh.

Nhằm phục vụ người dân và du khách xem diễu binh, diễu hành, thành phố Hà Nội tiến hành bố trí 612 nhà vệ sinh lưu động cùng 479 điểm vệ sinh xã hội hóa miễn phí. Tuy nhiên, nhiều người đến sớm để canh chỗ đẹp, sẵn sàng căng bạt chờ xuyên đêm có thể sẽ không dám đi vệ sinh vì sợ bị mất chỗ.

Do đó, một món đồ không tưởng nhưng lại rất cần thiết khác theo lời chia sẻ của người từng đi xem diễu binh là tã. Nghe có vẻ hài hước, song đây là biện pháp đáng cân nhắc khi lượng người tập trung tại các điểm quá đông và phải chờ đợi trong thời gian dài mà không muốn mất chỗ.