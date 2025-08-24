Loại quả “quý tộc” của Nhật Bản bán la liệt tại chợ Việt với giá "siêu rẻ", chỉ từ 35 nghìn đồng/kg

Được coi là loại nho “quý tộc” của Nhật Bản, nho mẫu đơn Shine Musat hay còn gọi là nho sữa trước đây chỉ xuất hiện tại các cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại Việt Nam với giá lên đến hàng triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, những chùm nho sữa màu xanh căng bóng, quả to như ngón chân cái bỗng được bán la liệt tại chợ Việt. Đặc biệt, những chùm nho từng được coi là hàng cao cấp lại được bày bán với giá “siêu rẻ”, chỉ từ 35-120 nghìn đồng/kg khiến nhiều người bất ngờ.

Nho sữa được bày bán khắp các chợ, hàng hoa quả với giá siêu rẻ.

Không chỉ được bày bán khắp chợ truyền thống, trên các xe hàng rong hay các sạp hoa quả, nho sữa còn được bán rầm rộ trên chợ online với giá “siêu rẻ”. Chỉ cần gõ từ khoá “nho sữa” trên các nền tảng mạng xã hội, không khó để thấy hàng trăm bài viết bán nho sữa mỗi ngày.

“Nho sữa Nhật Bản – vị thơm không thể chối từ. Nho sữa quả tươi xanh bóng, ngọt lịm, không hạt, thơm nhje mùi sữa, lan toả trong miệng khi ăn. Giá ưu đãi siêu tốt, chỉ 99 nghìn đồng/3kg, 140 nghìn đồng/rành 8-9kg”, một người bán nho sữa quảng cáo trên chợ online.

Nho sữa được bán theo rành với giá chỉ hơn 30 nghìn đồng/kg. (Ảnh chụp màn hình).

Đặt mua cả thùng nho sữa nặng gần 5kg với 4 chùm chi chít quả màu xanh căng bóng, to và đẹp mắt, chị Nguyễn Thị Thắm (Hà Nội) cho biết, trung bình mỗi cân chỉ khoảng 35 nghìn đồng.

“Ngoài chợ khu tôi họ bán 50 nghìn đồng/kg đã rẻ rồi mà mấy hôm nay trên nhóm buôn hoa quả tôi hay mua họ bán cả thùng với giá chỉ 149 nghìn đồng. Trừ rành nhựa thì còn 4,2kg nho, tính ra chỉ tầm 35 nghìn đồng/kg. Quả to, không hạt, ăn ngọt và thơm”, chị Thắm nói.

Thùng nho sữa 4 chùm to mọng được bán với giá 149 nghìn đồng.

Theo chị Thắm, trong các loại nho chị từng ăn thì loại nho này quả to nhất. Vỏ có thể bóc dễ dàng lại không có hạt nên người lớn, trẻ nhỏ nhà chị đều thích. Chỉ trong vài ngày là “đánh bay” cả thùng nho.

Bán nho sữa với giá 50 nghìn đồng/kg, chị Thuỷ, trú tại Nguyễn Ngọc Nại (Hà Nội) cho biết, mỗi cân nho sữa chị bán lẻ với giá 55 nghìn đồng/kg, cả rành 8-10kg có giá 280 nghìn đồng.

“Mỗi ngày nhà tôi về được vài chục thùng nhưng cũng hết sạch. Mọi người thích ăn nho này vì quả to, không có hạt, thơm nữa. Mấy loại nho tím, nho kẹo giá chỉ tầm 20-30 nghìn nghìn đồng/kg nhưng ít người mua hơn những năm trước”, chị Thuỷ cho hay.

Nho sữa xuất hiện trên các xe bán hàng rong khắp phố Hà Nội.

Khi được hỏi về nguồn gốc của loại nho này, chị Thuỷ cho biết, nho sữa bán với giá từ 120 nghìn đồng/kg đổ xuống toàn bộ là nho trồng tại Trung Quốc. Vì giá rẻ lại ngon nên loại nho này được người tiêu dùng ưa chuộng, đặt mua.

“Nho sữa Nhật Bản nguyên thùng giá nhập đã vào khoảng 6 triệu đồng một thùng 5kg rồi, không có giá vài chục nghìn một cân đâu. Mấy người bán quảng cáo nho sữa Nhật Bản là điêu đấy”, chị Thuỷ khẳng định.

Theo tìm hiểu, nho sữa Shine Muscat (nho mẫu đơn) là kết quả của sự lai tạo giữa giống Akitsu-21 và Hakunan do Viện Khoa học Cây ăn quả Quốc gia (NIFTS) Nhật Bản tạo ra vào năm 1988. Đặc điểm của nho Shine Muscat là quả to, không hạt, cùi dày, độ ngọt cao, có mùi thơm, vị ngọt đậm đà và thời gian bảo quản lâu.

Nho sữa Nhật Bản có giá hàng triệu đồng/kg. (Ảnh: Vũ Thảo).

Loại nho này nhanh chóng được du nhập vào Trung Quốc từ năm 2006. Năm 2020, nho sữa Trung Quốc lần đầu xuất hiện tại chợ Việt bán với giá dao động từ 170.000-250.000 đồng/kg lập tức gây sốt vì mức giá này rẻ bằng 1/5, thậm chí bằng 1/20 so với giá nho sữa Hàn Quốc hay nho sữa Nhật Bản.

Hiện tại, nho sữa được bày bán la liệt tại cửa hàng, siêu thị, phủ sóng khắp các chợ truyền thống, chợ online. Đáng chú ý, giá bán nho sữa cũng giảm mạnh theo từng năm. Và loại quả “quý tộc” chỉ dành cho giới nhà giàu dần dần trở thành hàng bình dân với giá 35.000-120.000 đồng/kg tuỳ loại.