Cuối năm, "cò đất" thi nhau thổi giá loạt dự án "đắp chiếu'' phía Tây Hà Nội

Thứ Tư, ngày 27/01/2021 14:06 PM (GMT+7)

Hàng loạt dự án cũ khu vực phía Tây của Hà Nội “đắp chiếu” nhiều năm qua đang được “cò” chào bàn rầm rộ, đẩy giá cao bất chấp dịch COVID-19 kéo dài và ảnh hưởng. Các chuyên gia cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng bởi thị trường đang bị làm giá khiến nhiều nơi tăng ảo.

Hàng trăm "cò đất" xuất quân thổi giá liền kề, biệt thự bỏ hoang

Ghi nhận của PV, hàng loạt dự án cũ thuộc địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội) như: Dự án Khu biệt thự Vườn Cam - Orange Graden; dự án An Lạc Green Symphony; dự án Hà Đô Charm Villas.... nằm "đắp chiếu" cả chục năm đang được “cò” chào bàn rầm rộ, đẩy giá cao, tạo sốt ảo.

Đơn cử như Dự án Khu biệt thự Vườn Cam - Orange Graden do Công ty cổ phần VinaPol làm chủ đầu tư. Theo tìm hiểu của PV, Dự án Khu biệt thự Vườn Cam được UBND tỉnh Hà Tây cũ giao cho Công ty cổ phần VinaPol thực hiện từ năm 2007. Đến năm 2015, dự án được UBND TP Hà Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500. Từ năm 2019, dự án được "tái khởi động" lại khi chủ đầu tư cho xây dựng các căn biệt thự, nhà vườn...

Được biết, dự án có quy mô diện tích khoảng 54ha bao gồm trên 600 ngôi biệt thự, nhà vườn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nơi này "đắp chiếu" bỏ hoang cả thập kỷ qua khiến hàng trăm tỷ của nhà đầu tư bị chôn vùi.

Biệt thự, nhà vườn tại dự án Khu biệt thự Vườn Cam - Orange Graden (huyện Hoài Đức, Hà Nội) được "cò" đẩy giáo cao sau chục năm "đắp chiếu".

Tại thời điểm cuối năm 2010, mỗi m2 đất nền ở dự án này có giá từ 40-50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm bị tạm dừng những lô biệt thự, nhà vườn tại dự án bị rớt giá sâu. Có thời điểm năm 2013, 2014 nhiều nhà đầu tư bán tháo "hạ giá" chỉ còn 15-20 triệu m2 để thoát hàng nhưng không ai mua.

Thế nhưng, theo ghi nhận của PV, sau nhiều năm “đắp chiếu”, dự án Khu biệt thự Vườn Cam - Orange Graden bất ngờ được “cò” đẩy sóng, thổi giá cao trong khi hạ tầng tiện tích dự án chưa có gì, nhiều khu đất, biệt thự tại dự án thành nơi thả vịt, nuôi gà...

"Biệt thự tại dự án dự án Khu biệt thự Vườn Cam hiện có giá giao động từ 30 - 50 triệu đồng/m2 tùy vào vị trí, diện tích mỗi căn. Bên em có nhiều khách ký gửi, anh có nhu cầu mua thì đặt cọc trước cho em sau đó ký hợp đồng mua bán trực tiếp với chủ đầu tư", môi giới tên Y. nhiệt tình tư vấn.

Dự án Khu biệt thự Vườn Cam thành nơi thả vịt nuôi gà.

Nằm cách dự án Khu biệt thự Vườn Cam - Orange Graden không xa là dự án An Lạc Green Symphony (tên trước đó là dự án khu đô thị mới thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh) của Công ty cổ phần Đầu tư An Lạc làm chủ đầu tư cũng rục rịch được tung ra thị trường với các sản phẩm nhà thấp tầng giá dự kiến 60-70 triệu đồng/m2. Thậm chí có những lô vị trí đẹp giá dao động từ 100 - 120 triệu/m2.

Theo quảng cáo, chủ đầu tư mở bán đợt 1 gồm các sản phẩm liền kề: Diện tích 88m2 - 101m2 -121m2; Biệt thự song lập: 135m2 - 200m2; Dinh thự đơn lập: 300m2 - 500mm2...

"Dự án chưa có hợp đồng mua bán, chỉ giao dịch dưới hình thức booking đặt chỗ với số tiền 200 triệu đồng/căn..." một môi giới tiết lộ.

Được biết, dự án An Lạc Green Symphony là một phần thuộc dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh từng trở thành một trong những điểm nóng sốt đất khi Hà Tây sáp nhập về Hà Nội từ nhiều năm trước. Dự án này cũng được phê duyệt từ nhiều năm nay nhưng giờ đây chủ đầu tư mới khởi động bán hàng.

Năm 2020, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai đối với một số địa phương và các dự án bất động sản trong năm 2020. Trong đó, Dự án An Lạc Green Symphony cũng nằm trong danh sách các dự án bị thanh tra về đất đai…

Dự án An Lạc Green Symphony cũng đang được chủ đầu tư rầm rộ đưa ra thị trường. Dự án được "cò" chào bán sản phẩm nhà thấp tầng với giá khoảng 60 triệu đồng/m2.

Đối diện với dự án An Lạc Green Symphony là dự án Hà Đô Charm Villas ở của Tập đoàn Hà Đô đang được giới thiệu ra thị trường. Đây chính là dự án Hado Dragon City, được khởi công từ năm 2008 - ngay sau khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội và cũng là lúc thị trường bất động sản sôi động nhất. Khi đó dự án được quảng cáo sẽ có hàng chục tòa nhà cao tầng và dự kiến hoàn thành vào năm 2017.

Tuy nhiên trên thực tế, đến nay dự án mới được giới thiệu ra thị trường với cơ cấu sản phẩm toàn bộ là nhà thấp tầng. Chủ đầu tư hiện đã nhận đặt cọc giữ chỗ nhưng chưa công bố giá bán chính thức từng căn, mà mới có giá trung bình là 60 triệu đồng/m2. Mức giá này tăng gần gấp đôi so với giá thăm dò từng được chủ đầu tư bán ra cách đây hơn một năm. So với mặt bằng giá những sản phẩm cùng phân khúc ở quanh khu vực này như biệt thự, liền kề Nam An Khánh, Geleximco, Thiên Đường Bảo Sơn… vào khoảng 35-45 triệu đồng/m2, đây cũng là mức giá cao hơn hẳn.

Đặc biệt, sau khi thăm dò, chủ đầu tư và đơn vị bán hàng sẽ dựa vào lượng khách đặt cọc để đưa ra giá bán. Những căn nào nhiều khách đặt nhiều khả năng sẽ bị đẩy giá cao lên tới 70 triệu đồng/m2.

Hàng trăm "cò đất" của nhiều sàn môi giới đang hà hơi thổi giá biệt thự, liền kề tại các dự án đô thị phía Tây Hà Nội, nơi mà nhiều năm nay đắp chiếu, bỏ hoang.

Nằm cuối Đại lộ Thăng Long, dự án Xanh Villas cũng đang được chủ đầu tư đẩy mạnh hoạt động bán hàng với giá các căn biệt thự có giá thấp nhất gần 8 tỷ đồng, một số căn có giá bán lên đến hơn 29 tỷ đồng. Dự án này được khởi công từ năm 2010, sau đó từng được mở bán với giá từ 17 – 20 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, với mức giá mới, mỗi m2 tương đương 33 triệu đồng – gần 40 triệu đồng, gấp 2 lần so với trước đây.

Không chỉ riêng các dự án cũ được đẩy giá cao, từ phân khúc đất nền, chung cư… tất cả đều tăng giá, tạo sốt ảo bất chấp dịch COVID-19....

Cẩn trọng với tăng giá ảo

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng việc các dự án cũ được đẩy giá cao là hiện tượng bất thường. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, việc các sản phẩm biệt thự, liền kề tại các dự án cũ này giá tăng 1 – 2% được coi là hợp lý, còn hiện tượng này là "làm giá", bởi hạ tầng tại khu vực này vẫn chưa có nhiều chuyển biến, các dự án vẫn chưa có tiện ích đi kèm.

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng việc các dự án cũ được đẩy giá cao là hiện tượng bất thường, nhà đầu tư cần thận trọng khi xuống tiền để tránh rủi ro mắc cạn.

Do đó, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cảnh báo: "khách hàng cần cẩn trọng, tỉnh táo, đánh giá chuẩn xác giá trị đất khu vực này, tránh mắc cạn thay thế cho người mắc cạn trước”.

Chia sẻ về vấn đề giá bất động tăng khắp phân khúc và khắp mọi nơi, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, việc nguồn cung mới không nhiều do ảnh hưởng của dịch bệnh và vấn đề pháp lý trong khi nhu cầu mua nhà còn rất lớn. Tốc độ đô thị hóa, tăng trưởng dân số nhanh và quy mô hộ gia đình giảm đã góp phần làm tăng nhu cầu nhà ở của người dân, khiến giá nhà khó giảm.

Trong khi đó, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và tư vấn, Savills Hà Nội cho rằng, các doanh nghiệp cần tránh đầu tư quá nhiều về tiện ích khiến giá bán cao ngất ngưởng, vượt quá khả năng chi trả của người mua nhà. Điều này có thể sẽ khiến dự án thất bại về thanh khoản.

Thay vì đề cao yếu tố tiện ích dự án, bà Hằng cho rằng, người mua nhà hiện nay đang quan tâm nhiều nhất đến giá và diện tích căn hộ. Đây là các yếu tố chính quyết định việc mua nhà. "Trong bối cảnh thanh khoản trên thị trường sụt giảm, các chủ đầu tư cần tính toán để đưa ra các sản phẩm giá hợp lý, đáp ứng được nhu cầu ở thực thay vì việc chạy theo một loạt các tiện ích để tăng giá sản phẩm" bà Hằng khuyến cáo.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/dia-oc/cuoi-nam-co-dat-thi-nhau-thoi-gia-loat-du-an-dap-chieu-phia-tay-...Nguồn: https://www.tienphong.vn/dia-oc/cuoi-nam-co-dat-thi-nhau-thoi-gia-loat-du-an-dap-chieu-phia-tay-ha-noi-1784436.tpo