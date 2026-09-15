Mẹ chồng tương lai đặt điều kiện mới sang tên nhà sau cưới

Tôi 29 tuổi, quê Phú Thọ, hiện làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội, thu nhập khoảng 16 triệu đồng mỗi tháng. Bạn trai hơn tôi ba tuổi, làm trong lĩnh vực giáo dục, thu nhập gần 30 triệu đồng. Chúng tôi yêu nhau gần ba năm và dự định cưới vào đầu năm sau.

Gia đình anh có điều kiện kinh tế khá tốt. Bố mẹ kinh doanh vật liệu xây dựng, có nhà riêng và một số bất động sản cho thuê. Trong thời gian yêu nhau, anh vẫn được bố mẹ hỗ trợ thêm tiền hàng tháng.

Cuối tuần trước, mẹ anh rủ tôi đi ăn trưa, chăm sóc da rồi ngồi cà phê riêng. Bác nói muốn trao đổi trước một số chuyện liên quan đến cuộc sống sau kết hôn để hai bên đều rõ ràng.

Sau cưới, chúng tôi sẽ được ở một căn chung cư của gia đình đang để trống, không phải trả tiền thuê. Tuy nhiên căn hộ vẫn đứng tên bố mẹ anh. Bác cho biết nếu sau khoảng 5 năm, hai vợ chồng sống ổn định, làm ăn chăm chỉ và có con, bố mẹ sẽ cân nhắc sang tên căn hộ cho con trai hoặc cả hai vợ chồng. Theo bác, tài sản do bố mẹ làm ra nên việc cho ai, cho khi nào sẽ do bố mẹ quyết định.

Bác cũng nói sau đám cưới sẽ dừng khoản tiền vẫn hỗ trợ bạn trai tôi hàng tháng. Từ đó, hai vợ chồng tự lo các khoản sinh hoạt, mua sắm và du lịch. Nếu sau này cần tiền mua ôtô hoặc làm ăn, bố mẹ có thể cho vay nhưng sẽ không cho hẳn. Tiền mừng cưới do hai vợ chồng tự quản lý.

Sau đó, câu chuyện chuyển sang việc sinh con. Mẹ anh nói hai bác vẫn đang làm việc nên không thể trông cháu hàng ngày. Khi tôi đi làm trở lại, vợ chồng tôi có thể thuê người giúp việc hoặc gửi trẻ. Ông bà có thể hỗ trợ một số khoản cho cháu như sữa, học phí hoặc chi phí khám chữa bệnh nếu cần. Bác nói: "Con của các con thì trước hết các con phải chịu trách nhiệm".

Tối hôm đó, tôi kể lại cuộc nói chuyện cho bạn trai. Anh cho rằng những điều mẹ nói đều hợp lý. Căn hộ là tài sản của bố mẹ nên việc có sang tên hay không do bố mẹ quyết định. Anh cũng đồng ý sau khi cưới, hai vợ chồng nên tự sống bằng thu nhập thay vì tiếp tục nhận tiền hỗ trợ.

Tôi nói điều khiến mình băn khoăn là việc chuyện sang tên nhà được gắn với thời gian hôn nhân, cách sống và việc có con. Anh bảo mẹ vốn là người nguyên tắc, thường nói rõ mọi chuyện từ đầu để tránh tranh cãi sau này. Theo anh, bố mẹ cho hai đứa ở một căn hộ miễn phí đã là hỗ trợ rất nhiều.

Tôi hỏi thêm nếu sau này giữa tôi và mẹ anh có quan điểm khác nhau, anh sẽ xử lý thế nào. Anh nói chuyện nào đúng thì anh sẽ theo chuyện đó, không thể lúc nào cũng đứng về phía vợ.

Theo mọi người, việc mẹ chồng tương lai nói rõ các nguyên tắc như vậy trước hôn nhân là bình thường, hay tôi nên coi đây là vấn đề cần trao đổi kỹ với bạn trai trước khi kết hôn?