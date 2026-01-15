Bị nhà chồng khinh thường vì bỏ việc kế toán đi làm dọn nhà

Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 7 năm, có hai con, bé lớn hiện học lớp 1 và bé nhỏ 4 tuổi. Trước đây, tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp nhà nước nhỏ, mức thu nhập tháng chỉ 8 triệu đồng, Tết được thưởng khoảng 10 triệu đồng. Công việc bận rộn, chiếm nhiều thời gian. Trong khi đó chồng tôi làm bộ đội, thường xuyên ở đơn vị, chỉ về khoảng hai lần vào cuối tuần, mỗi tháng được 12 triệu đồng. Một mình tôi chăm sóc, nuôi dạy hai con. Hiện vợ chồng tôi sống trong một căn chung cư mini đi thuê ở Hà Nội, giá 5 triệu đồng/tháng. Tiền tiêu tháng nào hết tháng đó, hầu như không để ra được đồng nào.

Từ đầu năm ngoái, công ty tôi tinh giảm biên chế nhiều nên công việc của những người nghỉ lại dồn hết sang cho chúng tôi. Tôi phụ trách thêm một số đầu việc, mà lương vẫn thế, cơ hội thăng tiến không có, đi sớm về muộn. Có nhiều hôm tôi phải nhờ hàng xóm đón con, rồi cho con ăn hộ.

Nửa năm trước, con tôi bị ốm nặng, phải ra vào viện suốt. Chồng tôi vì tính chất công việc nên khó về đỡ đần được nhiều, ông bà hai bên và họ hàng đều ở xa. Tôi một mình chạy đi chạy lại, chăm con, không đảm bảo kịp tiến độ công việc nên bị sếp khiển trách, hạ bậc lương. Tôi stress vô cùng, vừa áp lực kinh tế, vừa mệt mỏi, chán chường vì công việc.

Khi tâm sự với một người chị hàng xóm hay chơi, chị động viên và gợi ý tôi có thể đi dọn nhà theo giờ cho những người trong khu. Nói về bản thân, tôi vốn là người cầu toàn và sạch sẽ, thích nội trợ, dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa. Mỗi lần áp lực hoặc suy nghĩ mông lung, lau dọn nhà giúp tôi thấy thư thái, thoải mái vô cùng. Vì thế khi được chị giới thiệu cho vài người bạn, tôi nhận lời. Thế là cứ cuối tuần, tôi lại gửi hai con ở nhà chị, tranh thủ dành 2-3 tiếng kiếm thêm. Mỗi hôm như thế, tôi được trả 300.000-400.000 đồng. Mỗi tháng tôi kiếm thêm được gần 3 triệu đồng.

Sau hai tháng, các nhà chủ rất hài lòng với kết quả làm việc của tôi nên giới thiệu thêm mối người quen. Tuy nhiên, do đi làm cả tuần, tôi hầu như không thể tranh thủ lúc nào để đi làm thêm nữa. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, bàn bạc thêm với chồng và đi đến quyết định nghỉ việc cơ quan, đi làm dọn nhà toàn thời gian.

Từ khi làm công việc mới, tôi thấy đầu óc thư thái hơn, không còn phải quay cuồng với những con số, không phải căn ke thời gian, lịch trình để làm sao có nhiều thời gian bên con nhất. Mỗi ngày tôi nhận dọn cho hai nhà, sáng đưa con đi học, chiều vui vẻ đón con về từ 5h. 4 tháng qua, tháng nào tôi cũng kiếm được 15 triệu đồng, chưa kể thỉnh thoảng còn được chủ nhà vui vẻ thưởng thêm hay cho cái này cái kia. Tôi cũng bắt đầu tích cóp được một chút, đang tính đợt tới sẽ nhận làm kế toán tại nhà kiếm thêm một chút, hy vọng dần dần sẽ mua được căn nhà nhỏ.

Chồng tôi thời gian đầu thấy tôi vui vẻ hơn, có thời gian cho gia đình nên cũng không ý kiến gì nhiều. Thế nhưng bố mẹ chồng, hai em của anh lại tỏ thái độ khinh thường tôi ra mặt. Họ nói ngày xưa vì tôi có công ăn việc làm tử tế, dù sao cũng tốt nghiệp đại học ra nên mới cho cưới, vậy mà bây giờ tôi lại bỏ việc nhà nước. Việc có con dâu làm giúp việc khiến họ thấy "mất mặt", dù trên thực tế ông bà hay các em hầu như không hỗ trợ được gì cho chúng tôi.

Thời gian đầu, bố mẹ chồng và các em chỉ nói bóng gió qua chồng tôi, kiểu "học hành tử tế mà lại đi làm giúp việc", "ngày xưa cưới vì có công việc ổn định". Dần dần, những lời đó được nói thẳng trước mặt tôi, không còn né tránh. Có lần về quê giỗ chạp, tôi nghe rõ mồn một câu: "Con dâu nhà người ta làm văn phòng, nhà nước, còn nhà mình thì..." khiến tôi nghẹn họng, chỉ biết im lặng.

Tôi rất khó chịu, tủi thân, nhưng vốn không quen cãi vã hay đôi co nên chỉ chọn cách né tránh, cố làm tròn việc của mình. Tuy nhiên, áp lực lại dồn sang chồng tôi. Anh liên tục nhận điện thoại của bố mẹ, anh em phàn nàn, trách móc, cho rằng tôi "bỏ phí bằng cấp", "làm mất thể diện gia đình". Gần đây, chồng bắt đầu gợi ý tôi nên xin đi làm lại, dù lương thấp cũng được, miễn sao "đỡ mang tiếng", để anh không phải đứng giữa nghe những lời trách móc từ gia đình, lời đàm tiếu của người xung quanh.

Một bên là công việc giúp tôi chủ động thời gian, thu nhập khá và tinh thần nhẹ nhõm hơn; một bên là áp lực từ gia đình chồng và sự dao động của chồng, không khí gia đình căng thẳng hơn. Tôi thực sự không biết nên tiếp tục con đường đang giúp mẹ con tôi ổn định, hay quay lại nghề cũ chỉ để giữ "thể diện" trong mắt người khác. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.