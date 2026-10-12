Chồng luôn cho rằng tôi làm quá mỗi khi đau ốm

Tôi 31 tuổi, kết hôn hơn 5 năm, có một con 4 tuổi. Chồng không làm gì sai đến mức nghiêm trọng nhưng cách anh thờ ơ trước cảm xúc và những lúc tôi đau ốm khiến tôi thấy tổn thương.

Tôi bị sốt vẫn tự đặt xe đi khám, về nhà anh chỉ hỏi bác sĩ nói gì rồi tiếp tục làm việc của mình. Có lần tôi đau bụng dữ dội giữa đêm, phải một mình vào viện kiểm tra vì anh nói sáng hôm sau có cuộc họp quan trọng. Tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện chờ kết quả, nhìn những người khác có chồng hoặc người thân đi cùng mà tủi thân đến bật khóc. Khi về kể lại, anh chỉ nói tôi đã là người lớn, đi khám một mình đâu có gì đáng sợ.

Lần khiến tôi nhớ nhất là cách đây vài tháng. Tôi đi khám sức khỏe, phải lấy máu xét nghiệm nhưng nhân viên y tế lấy không chuẩn khiến ven bị vỡ, cả một vùng cánh tay tím bầm và đau. Hôm ấy nhà có họ hàng đến ăn cơm, sau bữa còn rất nhiều bát đĩa. Tôi về đến nhà, tay vẫn đau nhưng chồng không hề hỏi han, cũng không chủ động vào rửa giúp. Anh bảo lấy máu bị tím là bình thường, tôi cứ hay nghiêm trọng hóa mọi chuyện. Có lẽ vết bầm đúng là không đáng lo, nhưng điều làm tôi buồn là anh nhìn thấy vợ đang đau mà phản ứng đầu tiên vẫn là chứng minh tôi đang làm quá.

Có lần tôi khóc và nói mình không cần anh chữa bệnh hay giải quyết mọi vấn đề, tôi chỉ mong khi vợ nói đau thì anh hỏi một câu, khi thấy tôi mệt thì chủ động làm giúp một việc. Anh lại nói tính anh vốn vậy, không biết nói những lời tình cảm, hơn nữa những chuyện tôi gặp đều không nghiêm trọng đến mức phải cuống lên. Anh còn cho rằng tôi bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội, cứ mong chồng phải chăm sóc, chiều chuộng như trong phim.

Những chuyện như vậy xảy ra nhiều đến mức tôi bắt đầu không muốn kể cho chồng biết mình đang mệt. Tôi đau đầu thì tự uống thuốc, sốt thì tự đi khám, công việc có chuyện khiến tôi áp lực cũng ít tâm sự vì biết anh thường kết luận rằng tôi nghĩ nhiều.

Có lúc tôi tự hỏi liệu mình có thật sự quá nhạy cảm, chuyện nhỏ cũng muốn chồng phải hỏi han, chăm sóc. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu ngay cả lúc đau ốm hay yếu lòng mà vợ chồng cũng không thể quan tâm, dựa vào nhau thì kết hôn để làm gì? Tôi không biết mình đang đòi hỏi quá nhiều hay chồng thực sự quá lạnh lùng và thiếu đồng cảm với vợ.