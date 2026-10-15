Cường Đôla đi ăn cùng Subeo và bạn gái

Tối 14/10, doanh nhân Cường Đôla chia sẻ hai bức ảnh ngọt ngào bên quý tử đầu lòng và nửa kia của cậu nhóc, kèm chú thích: "Dinner with my kids" (Ăn tối cùng tụi nhỏ của tôi). Bài đăng nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt thích cùng hàng trăm bình luận, đa phần thể hiện sự thích thú trước khoảnh khắc dễ thương của gia đình.

Không ít khán giả chú ý đến bạn gái của Subeo và trêu Cường Đôla "chuẩn bị tinh thần cho ngày làm ông sui". Hồi tháng 4, cô bé cũng trở thành tâm điểm truyền thông khi cùng Subeo góp mặt tại sự kiện của Hồ Ngọc Hà. Nhìn vào mối quan hệ thân thiết giữa cô nhóc tuổi teen và bố mẹ bạn trai, nhiều ý kiến cho rằng đôi trẻ đang ngày càng gắn bó, phát triển tình cảm một cách lành mạnh; đồng thời khen ngợi sự văn minh của phụ huynh. "Đúng là bố mẹ thế hệ mới, ủng hộ cũng như tôn trọng con cái trong chuyện yêu đương", một người nhận định.

Cường Đôla bên Subeo và bạn gái của con trai. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, đông đảo khán giả cũng bày tỏ bất ngờ trước chiều cao vượt trội của Subeo so với bố. Cường Đôla cho biết hot boy 16 tuổi đã vượt mốc 1,8 m và chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Mới ngày nào còn ẵm trên tay, nay cao hơn bố một cái đầu rồi"; "Đứng tới nách là có thật anh ạ. Cậu nhóc cao ráo, đẹp trai quá"; "Đôi chân Subeo đã ghê"; "Trông như người khổng lồ vậy"; "Ba nói chuyện với Subeo chắc mỏi cổ lắm"; "Nụ cười hạnh phúc bên hai con"; "Gia đình thật đáng yêu"..., một số tài khoản Facebook bình luận.

Subeo sinh năm 2010, là con trai Cường Đôla với vợ cũ - ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cậu nhóc tên thật Nguyễn Quốc Hưng, tên tiếng Anh là Henry. Từ nhỏ, rich kid đã theo học tại các trường quốc tế hàng đầu, sớm nói thành thạo tiếng Anh. Tháng 8/2025, Subeo được bố cho thực tập nhiều vị trí tại công ty gia đình trong hai tuần cuối của kỳ nghỉ hè trước khi lên cấp 3.

Cường Đôla tên thật Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982 tại Pleiku, Gia Lai trong một gia đình có tiềm lực kinh tế. Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Như Loan - một trong những chủ buôn gỗ lớn nhất tỉnh, người sáng lập Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Tháng 9/2018, nam doanh nhân thành lập Công ty cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường, sau này đổi tên thành C-Holdings. Doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực bất động sản, với một số dự án nhà ở tại Bình Dương. Tháng 7/2024, sau khi bà Như Loan không còn trực tiếp điều hành Quốc Cường Gia Lai, ông bố ba con trở lại công ty gia đình với vai trò tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.