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Ảnh sao 15/10: Ngô Thanh Vân - Huy Trần tập gym cùng nhau

Sự kiện: Sao Việt Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân rủ chồng tập gym chung; Đàm Thu Trang đưa hai con đi chơi Disneyland; Tiến Luật khen Thu Trang tập pilates đẹp.

Ảnh sao 15/10: Ngô Thanh Vân - Huy Trần tập gym cùng nhau - 1

Diễn viên Lan Ngọc (giữa) gọi Chi Pu (trái) và hoa hậu Kỳ Duyên là "hai bà nhỏ siêu quậy".

Ảnh sao 15/10: Ngô Thanh Vân - Huy Trần tập gym cùng nhau - 2

Cựu người mẫu Đàm Thu Trang - vợ doanh nhân Cường Đôla - đưa hai con đi chơi Disneyland.

Ảnh sao 15/10: Ngô Thanh Vân - Huy Trần tập gym cùng nhau - 3

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp hạnh phúc đón sinh nhật bên mẹ và chồng con.

Ảnh sao 15/10: Ngô Thanh Vân - Huy Trần tập gym cùng nhau - 4

Diễn viên Ngô Thanh Vân đăng ảnh tập gym cùng ông xã Huy Trần và chú thích: "Khỏe mạnh hơn cùng nhau".

Ảnh sao 15/10: Ngô Thanh Vân - Huy Trần tập gym cùng nhau - 5

Hoa hậu Hà Kiều Anh gọi con gái là "chuyên gia nhõng nhẽo nhưng cũng là 'trạm sạc' tình cảm số 1 của mẹ".

Ảnh sao 15/10: Ngô Thanh Vân - Huy Trần tập gym cùng nhau - 6

Ca sĩ Đan Trường được khen trẻ trung ở tuổi 50.

Ảnh sao 15/10: Ngô Thanh Vân - Huy Trần tập gym cùng nhau - 7

Ca sĩ Minh Hằng mặc áo corset khoe vòng hai nhỏ xíu trên đường phố.

Ảnh sao 15/10: Ngô Thanh Vân - Huy Trần tập gym cùng nhau - 8

Ca sĩ Erik "chỉ mong tuổi mới lúc nào cũng khỏe mạnh, luôn nhiệt huyết với nghề, được khán giả yêu thương".

Ảnh sao 15/10: Ngô Thanh Vân - Huy Trần tập gym cùng nhau - 9

Diễn viên Quỳnh Lương chia sẻ khoảnh khắc giản dị của chồng và trêu đùa: "Người ta đến hỏi ai là chủ, có đoán được đâu".

Ảnh sao 15/10: Ngô Thanh Vân - Huy Trần tập gym cùng nhau - 10

Tiến Luật khen bà xã Thu Trang tập pilates "dáng đẹp, vòng nào ra vòng đó".

Ảnh: FBNV

Cường Đôla đi ăn cùng Subeo và bạn gái
Cường Đôla đi ăn cùng Subeo và bạn gái

Doanh nhân Cường Đôla dành thời gian đi ăn tối cùng Subeo và bạn gái của con trai, cho thấy mối quan hệ giữa cặp tuổi teen ngày càng bền chặt.

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/10/2026 00:01 AM (GMT+7)
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