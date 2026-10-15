Ảnh sao 15/10: Ngô Thanh Vân - Huy Trần tập gym cùng nhau

Diễn viên Lan Ngọc (giữa) gọi Chi Pu (trái) và hoa hậu Kỳ Duyên là "hai bà nhỏ siêu quậy".

Cựu người mẫu Đàm Thu Trang - vợ doanh nhân Cường Đôla - đưa hai con đi chơi Disneyland.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp hạnh phúc đón sinh nhật bên mẹ và chồng con.

Diễn viên Ngô Thanh Vân đăng ảnh tập gym cùng ông xã Huy Trần và chú thích: "Khỏe mạnh hơn cùng nhau".

Hoa hậu Hà Kiều Anh gọi con gái là "chuyên gia nhõng nhẽo nhưng cũng là 'trạm sạc' tình cảm số 1 của mẹ".

Ca sĩ Đan Trường được khen trẻ trung ở tuổi 50.

Ca sĩ Minh Hằng mặc áo corset khoe vòng hai nhỏ xíu trên đường phố.

Ca sĩ Erik "chỉ mong tuổi mới lúc nào cũng khỏe mạnh, luôn nhiệt huyết với nghề, được khán giả yêu thương".

Diễn viên Quỳnh Lương chia sẻ khoảnh khắc giản dị của chồng và trêu đùa: "Người ta đến hỏi ai là chủ, có đoán được đâu".

Tiến Luật khen bà xã Thu Trang tập pilates "dáng đẹp, vòng nào ra vòng đó".

Ảnh: FBNV