Mẹ cho nhà 3 tỷ đồng để tôi chia tay người yêu có con riêng

Tôi 35 tuổi, chưa từng kết hôn. Hai năm trước, tôi yêu một người phụ nữ hơn mình một tuổi, đã ly hôn và có con trai riêng 7 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua công việc, tìm hiểu gần hai năm và từng nghĩ đến chuyện cưới. Tôi quý cả con của cô ấy, đứa bé cũng khá thân với tôi.

Tuy nhiên, mẹ phản đối ngay từ khi biết hoàn cảnh của bạn gái. Bà cho rằng tôi chưa từng lập gia đình, hoàn toàn có thể chọn một người chưa vướng bận con cái, không nên bước vào cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã phải gánh thêm trách nhiệm với con riêng của vợ. Tôi cố thuyết phục nhiều lần nhưng mẹ không thay đổi. Cuối cùng bà đưa ra một điều kiện rất rõ, nếu tôi chấm dứt mối quan hệ, bà sẽ sang tên cho tôi căn nhà trị giá khoảng 3 tỷ đồng mà gia đình đang cho thuê.

Sau khi bàn bạc với bạn gái, em nói tôi nên chọn căn nhà và chấp nhận chia tay. Không phải vì tôi tham tiền mà bởi cả hai đều hiểu nếu cứ cố gắng cãi lời mẹ để đến với nhau thì cuộc sống sau này cũng rất mệt mỏi. Cả tôi và bạn gái đều rất buồn song đã cố gắng bước tiếp. Vài tháng sau, mẹ hoàn tất thủ tục sang tên và tôi chuyển đến sống ở đó. Suốt hơn một năm sau, chúng tôi gần như không liên lạc. Tôi vẫn đi làm, gặp gỡ vài người khác nhưng không có mối quan hệ nào nghiêm túc.

Khoảng ba tháng trước, tôi tình cờ gặp lại cô ấy trong một buổi giao lưu đối tác. Sau vài lần nói chuyện, chúng tôi lại thường xuyên nhắn tin, đi uống cà phê rồi nhận ra tình cảm vẫn còn. Cô ấy nói trước đây dù đã đưa ra quyết định chia tay, trong lòng vẫn rất thất vọng vì tôi không bảo vệ mối quan hệ, nên nếu quay lại thì phải xác định rõ ràng, không thể tiếp tục yêu trong tình trạng hôm nay gần gũi, ngày mai lại chia tay. Tôi hiểu điều đó, nhưng càng nghĩ càng thấy mình mắc kẹt.

Mẹ vẫn tin chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc và nhiều lần nhắc căn nhà là thứ bà dành cho tôi để "ổn định cuộc sống rồi tìm người phù hợp hơn". Nếu biết tôi quay lại với người cũ, chắc chắn bà sẽ cảm thấy bị lừa. Còn nếu cứ gặp em, chúng tôi phải giấu giếm mối quan hệ này.

Điều khiến tôi day dứt nhất là đã nhận căn nhà rồi mới quay lại với cô ấy. Nếu ngày trước tôi từ chối tài sản và kiên quyết yêu, có lẽ mọi chuyện đơn giản hơn. Bây giờ tôi vừa muốn sống theo lựa chọn của mình, vừa thấy bản thân đã hưởng lợi từ một lời hứa với mẹ. Tôi không biết có nên nói thẳng rằng mình muốn quay lại và chấp nhận trả lại căn nhà nếu bà yêu cầu, hay coi việc đã nhận tài sản đồng nghĩa phải giữ đúng quyết định năm xưa. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.