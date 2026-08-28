Bất đồng với chồng sắp cưới vì 'tiền ai người đó giữ'

Tôi 33 tuổi, làm kế toán tại Hà Nội, thu nhập khoảng 24 triệu đồng mỗi tháng. Bạn trai hơn tôi hai tuổi, làm kinh doanh, thu nhập dao động từ 45 đến 60 triệu đồng. Chúng tôi yêu nhau 6 năm, từng chia tay gần một năm rồi quay lại. Hai bên gia đình đã gặp mặt, dự kiến cuối năm tổ chức đám cưới.

Từ khi xác định cưới, chúng tôi bắt đầu nói cụ thể về tiền bạc. Tôi đề nghị sau kết hôn mỗi người giữ một khoản tiêu cá nhân, khoản này là như nhau, phần còn lại chuyển vào tài khoản chung, ai có nhiều chuyển nhiều, ai có ít chuyển ít, để trả tiền nhà, sinh hoạt và tiết kiệm.

Bạn trai không đồng ý. Anh muốn mỗi tháng hai người góp bằng nhau 12 triệu đồng vào quỹ gia đình, số tiền còn lại ai kiếm được người đó giữ. Những khoản lớn như mua nhà, mua xe sẽ bàn riêng khi phát sinh.

Điều khiến tôi lăn tăn là thu nhập của hai người chênh lệch khá nhiều. Nếu cùng góp 12 triệu đồng, tôi chỉ còn khoảng một nửa lương, trong khi anh có thể giữ lại hơn 30 triệu đồng, có tháng nhiều hơn.

Tôi hỏi nếu sau này sinh con, phải nghỉ thai sản hoặc công việc bị ảnh hưởng thì tính thế nào. Anh nói khi đó có thể điều chỉnh mức đóng góp tùy hoàn cảnh, chưa cần tính quá xa.

Quan điểm của anh rất rõ ràng rằng kết hôn không có nghĩa phải gộp tài chính. Theo anh, chỉ cần hoàn thành trách nhiệm với gia đình, phần tiền còn lại mỗi người có quyền tự quyết.

Hai bên gia đình đã tính ngày gặp mặt để bàn chuyện cưới. Tôi không biết đây chỉ là khác biệt trong cách quản lý tiền có thể thỏa thuận dần, hay là vấn đề nên giải quyết dứt điểm trước khi kết hôn. Tôi có nên đề nghị hoãn cưới nếu cả hai vẫn chưa thống nhất được chuyện tiền bạc?