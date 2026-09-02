Chồng sắp cưới muốn tôi góp nhiều tiền hơn vì sinh hoạt 'tốn kém'

Tôi 26 tuổi, làm văn phòng ở Hà Nội, thu nhập khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng. Bạn trai 29 tuổi, làm kỹ thuật, lương 20-22 triệu đồng. Chúng tôi yêu nhau hơn hai năm và đang tính chuyện cưới.

Bạn trai từng du học Mỹ 5 năm nên khá đề cao sự độc lập trong tiền bạc. Trước khi quen tôi, anh từng có bạn gái người nước ngoài và cho biết hai người cũng chia khá rõ các khoản khi hẹn hò. Anh nói ở nước ngoài, việc ai dùng phần nào trả phần đó là bình thường nên từ khi yêu, chúng tôi thường thay nhau hoặc chia tiền ăn uống, đi chơi.

Có lần anh trả gần 700.000 đồng tiền ăn, lần sau tôi chi khoảng 400.000 đồng, anh vẫn nhắc tôi còn thiếu khoảng 300.000 đồng. Khi sang phòng tôi ăn cơm, dù tôi đã mua thực phẩm và nấu ăn, anh đặt hơn 100.000 đồng tiền nước rồi đề nghị tôi chuyển một nửa.

Gần đây, khi bàn tài chính sau cưới, chúng tôi thống nhất mỗi người góp tiền vào quỹ chung, phần còn lại tự giữ. Tuy nhiên, anh cho rằng tôi nên góp nhiều hơn vì phụ nữ dùng nhiều dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm, máy sấy tóc, điều hòa và các đồ sinh hoạt khác.

Tôi thấy cách tính này không hợp lý vì thu nhập của anh cao hơn tôi. Tôi hỏi nếu sau này sinh con, phải nghỉ làm và giảm thu nhập thì chia tiền thế nào. Anh nói tôi có thể dùng tiền tiết kiệm cá nhân trước, thiếu bao nhiêu anh sẽ bù. Anh cho rằng tiền bạc càng rạch ròi thì vợ chồng càng ít mâu thuẫn.

Ngoài chuyện tiền bạc, anh có nhiều điểm khiến tôi vẫn muốn kết hôn. Gần ba năm yêu nhau, anh nghiêm túc trong mối quan hệ, công việc ổn định, giữ lời và có kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Khi tôi gặp khó khăn trong công việc hay gia đình, anh cũng thường có mặt và cùng giải quyết. Hai bên gia đình đều biết và ủng hộ chuyện cưới. Tôi có nên tiếp tục kết hôn với người đàn ông này?