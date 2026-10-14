Gia đình rời Anh 8 năm du lịch khắp thế giới sốc khi trở về

Alan Wood (57 tuổi), vợ Irenka (55 tuổi) và ba con bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm năm 2017, sau khi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống bon chen thường nhật.

Gia đình 5 người khởi hành từ Hy Lạp trên chiếc thuyền buồm Amel Super Maramu dài khoảng 16 m, sản xuất năm 1997, khi các con mới 5, 8 và 11 tuổi. Họ đã đi hơn 40.000 hải lý, qua hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cặp vợ chồng sống trên thuyền từ năm 2017 đến 2025. Ảnh: Alan Wood/SWNS

Alan, một tác giả sống tại Brighton, hạt East Sussex, cho biết chuyến đi là cuộc phiêu lưu đáng nhớ của cả gia đình. Trong 8 năm, hai vợ chồng vừa đưa các con khám phá thế giới, vừa tự dạy con học trên thuyền khoảng hai tiếng mỗi ngày. Ông bố ba con cho hay những trải nghiệm thực tế cũng mang lại nhiều bài học, từ quan sát hải cẩu hoang ở quần đảo Galápagos, tìm hiểu vật lý qua việc chèo thuyền đến tiếp xúc với các ngôn ngữ, văn hóa và ẩm thực ở những vùng đất mới.

Để trang trải chi phí, vợ chồng Alan cho thuê căn nhà ở Brighton, dùng tiền thuê nhà trả khoản vay mua nhà và chi trả một phần sinh hoạt phí. Alan ban đầu quay video những chiếc thuyền họ định mua để gửi cho vợ xem, sau đó chia sẻ lên mạng. Dần dần, các video trên YouTube và Patreon trở thành nguồn thu đáng kể, chiếm khoảng 25% tổng thu nhập của gia đình.

Năm 2022, con gái lớn Rwan về Anh trước để đi học. Đến tháng 5/2025, cả gia đình quyết định trở về, sau khi thoát khỏi một chiếc thuyền có những người chĩa súng AK-47 về phía họ ở Biển Đỏ. Hai con út lúc này cũng đến tuổi cần thi các kỳ thi quan trọng như GCSE và A-level.

Gia đình Alan Wood khi còn sống trên thuyền và du lịch khắp thế giới. Ảnh: Alan Wood/SWNS

Sau hơn một năm trở lại Brighton, cả gia đình vẫn đang làm quen với nếp sinh hoạt mới. Hai con trai út của Alan đi học 6 tiếng mỗi ngày, thay vì học khoảng hai tiếng trên thuyền như trước kia, đồng thời tiếp xúc với các thiết bị điện tử nhiều hơn.

"Thành thật mà nói, việc trở về giống như một cú sốc với mọi giác quan, theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Hai con trai phải thích nghi với môi trường học đường mới, từ chương trình học đến các mối quan hệ xã hội. Nhưng trẻ con thích nghi rất nhanh và các con đã quen với nhiều thứ, đặc biệt là điện thoại, máy tính bảng. Khi còn đi thuyền, cả nhà luôn ra ngoài khám phá, còn giờ đây, chúng tôi nhận ra phần lớn cuộc sống ở quê nhà diễn ra qua màn hình", Alan nói.

Vợ chồng Alan mất một thời gian để thích nghi với giá cả leo thang sau 8 năm sống trên biển. Chi phí mua thực phẩm hàng tuần tăng gấp đôi, trong khi hóa đơn năng lượng tăng mạnh. Trước đó, khi sống trên thuyền, họ chủ yếu dùng điện từ pin mặt trời và máy phát điện chạy bằng sức nước.

Alan hiện viết hồi ký kiêm cẩm nang mang tên If You Want to Do It, Do It! (Nếu muốn làm, hãy cứ làm) để kể lại hành trình của gia đình và bắt đầu cuộc sống mới.

"Lạm phát ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều, nhất là khi việc bán thuyền gặp khó khăn do thị trường trầm lắng. Chi phí mua thực phẩm hàng tuần gần như tăng gấp đôi, còn tiền sưởi ấm và điện khiến chúng tôi thực sự choáng váng", anh nói.