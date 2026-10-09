10 lần hẹn hò đều phải trả tiền, tôi bắt đầu ngại tìm bạn gái

Tôi 33 tuổi, công việc ổn định, thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, có một khoản tiết kiệm và nhà riêng ở thành phố. Tôi không đặt nặng chuyện bạn gái phải xinh đẹp hay có điều kiện, chỉ mong tìm được người cùng quan điểm về tình yêu, xác định quen nghiêm túc và nếu phù hợp sẽ tiến tới hôn nhân.

Tôi bắt đầu hành trình khoảng một năm nay, đã tìm hiểu 10 cô gái qua sự giới thiệu từ bạn bè và ứng dụng hẹn hò. Hầu hết buổi đầu khá vui vẻ, nhưng sau vài lần gặp, các mối quan hệ đều dừng lại. Có người chủ động nói chỉ muốn làm bạn, người khiến tôi cảm thấy họ chưa thực sự nghiêm túc.

Điều khiến tôi băn khoăn là lần nào hẹn hò, tôi cũng trả toàn bộ chi phí. Tôi không tiếc vài trăm nghìn hay một triệu đồng cho buổi ăn uống, xem phim hay cà phê, vì nghĩ khi chủ động tìm hiểu một người, việc mình trả tiền cũng là bình thường. Nhưng sau 10 buổi hẹn không mối nào tiến triển, tôi bắt đầu thấy mình đang "ném tiền" ra cửa sổ.

Trong số đó, có hai cô gái tôi từng tìm hiểu khoảng ba tháng khiến tôi mất niềm tin hơn. Một người sau vài lần hẹn bắt đầu thường xuyên nhắc tôi mua những món đồ cô ấy thích, từ mỹ phẩm đến túi xách. Cô ấy không nói thẳng muốn tôi mua, nhưng thường gửi ảnh sản phẩm rồi kể rằng mình rất thích hoặc đang thiếu món đó. Tôi từng mua một món quà nhỏ vì nghĩ là cách thể hiện sự quan tâm, nhưng sau đó những yêu cầu tương tự xuất hiện nhiều hơn.

Khi cô ấy đề nghị tôi mua một món khá đắt, tôi hỏi: "Chúng mình đã là gì của nhau đâu mà anh phải mua món này cho em?". Sau đó, cô ấy im lặng rồi block tôi trên mạng xã hội. Tôi khá bất ngờ vì trước kia hai người vẫn nói chuyện bình thường.

Một trường hợp khác cũng tương tự. Chúng tôi mới gặp nhau vài lần nhưng cô ấy nhiều lần nói bóng gió chuyện tôi nên mua thứ này, đưa đi chỗ kia hoặc tặng món nọ. Khi tôi không đáp ứng, thái độ của cô ấy thay đổi rõ rệt và mối quan hệ cũng kết thúc.

Tôi hiểu khi đang tìm hiểu, việc người đàn ông chủ động trả tiền hay tặng quà có thể là một cách thể hiện sự quan tâm. Nếu đã yêu nhau, tôi sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn, kể cả về tài chính. Nhưng ở giai đoạn mới gặp vài lần, tôi chưa biết đối phương có thật lòng hay không nên khá ngại bỏ nhiều tiền cho người chưa xác định mối quan hệ.

Tôi cũng sợ nếu quá tính toán, mình sẽ trở thành người khô khan, khiến đối phương cảm thấy không được trân trọng. Ngược lại, nếu cứ thoải mái chi tiền để thể hiện thành ý, tôi lại lo mình thu hút người quan tâm đến những gì tôi có hơn là con người của mình.

Tôi vẫn muốn tìm bạn gái để xác định lâu dài, không phải hẹn hò cho vui. Nhưng sau 10 buổi hẹn không đi đến đâu, tôi bắt đầu mất tự tin và không biết nên đầu tư thế nào cho đúng. Tôi nên thay đổi cách hẹn hò, cách chi tiền hay tiếp tục xem những khoản này như một phần chi phí để tìm được người phù hợp?

Xin độc giả cho tôi lời khuyên.