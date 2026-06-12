Bố mẹ vợ cho một tỷ đồng với điều kiện tôi phải ở rể

Tôi 31 tuổi, làm kỹ sư cho một công ty tại TP HCM. Vợ sắp cưới, 29 tuổi, là nhân viên ngân hàng. Chúng tôi yêu nhau gần bốn năm và dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.

Cả hai đều ổn định công việc tại TP HCM nên chưa từng nghĩ đến chuyện chuyển đi nơi khác sống. Nhiều năm qua, tôi ở ký túc xá dành cho nhân viên của công ty, còn vợ ở nhà với gia đình. Vì vậy, chuyện nhà ở chưa bao giờ là áp lực quá lớn với chúng tôi.

Khi tìm hiểu giá thuê nhà, tôi mới thấy mọi thứ không dễ như tưởng tượng. Một căn hộ đủ tiện nghi, nằm trong bán kính hợp lý để cả hai đi làm thường có giá từ 7-10 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể điện nước, phí quản lý và các chi phí sinh hoạt khác. Dù thu nhập của hai vợ chồng có thể trang trải, tôi vẫn thấy đó là khoản tiền đáng cân nhắc nếu muốn tích lũy để mua nhà trong tương lai.

Đúng lúc đó, bố mẹ vợ chủ động đề cập đến chuyện chỗ ở. Ông bà nói căn nhà hiện nay khá rộng, thêm tôi vẫn không có vấn đề gì. Nếu vợ chồng tôi chuyển về ở cùng, vừa tiết kiệm được chi phí thuê nhà, bố mẹ vừa có người bầu bạn khi tuổi già.

Không chỉ vậy, bố mẹ vợ còn ngỏ ý cho chúng tôi một tỷ đồng làm vốn sau cưới.

Ông bà không nói như một điều kiện bắt buộc, nhưng cũng bày tỏ mong muốn con gái duy nhất được sống với gia đình. Theo ông bà, thay vì bỏ ra gần chục triệu đồng mỗi tháng để trả tiền thuê nhà, số tiền đó nên dành cho những kế hoạch dài hạn như mua nhà tích sản, sinh con hoặc đầu tư cho tương lai.

Vợ tôi hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ ấy. Cô ấy cho rằng đây là phương án hợp lý cả về kinh tế lẫn tình cảm. Nhà bố mẹ rộng rãi, vợ chồng vẫn có không gian riêng, còn bố mẹ từ trước đến nay vốn sống chừng mực, không phải kiểu người thích can thiệp vào chuyện của con cái.

Tôi hiểu và trân trọng thiện ý của gia đình vợ. Nếu chỉ nhìn ở góc độ tài chính, đây gần như là lựa chọn tốt nhất. Chúng tôi không phải gánh tiền thuê nhà mỗi tháng, lại có thêm một tỷ đồng làm vốn để bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Thế nhưng càng gần ngày cưới, tôi càng thấy băn khoăn.

Từ trước đến nay, tôi luôn hình dung hôn nhân là hành trình hai người cùng xây dựng một tổ ấm riêng, dù lớn hay nhỏ. Tôi không ngại cuộc sống phải chật vật hơn đôi chút nếu đổi lại là cảm giác được tự mình quyết định mọi thứ trong gia đình.

Tôi lo rằng khi sống chung dưới một mái nhà, những khác biệt rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể trở thành áp lực. Hôm nay có thể là giờ giấc ăn uống, mai là chuyện chi tiêu, vài năm nữa có thể là cách nuôi dạy con cái. Dù bố mẹ vợ có tâm lý đến đâu, khoảng cách giữa các thế hệ vẫn luôn tồn tại.

Một tỷ đồng là khoản tiền rất lớn. Tôi sợ rằng nếu nhận sự hỗ trợ đó rồi chuyển về sống cùng nhà vợ, bản thân sẽ khó giữ được sự thoải mái mỗi khi có bất đồng quan điểm. Có thể đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, nhưng cảm giác ấy vẫn luôn hiện hữu.

Tôi từng đề nghị với vợ rằng hai đứa cứ thuê nhà riêng vài năm đầu, sau này khi điều kiện tài chính tốt hơn sẽ tính tiếp. Nhưng cô ấy không đồng ý. Theo vợ, trong khi bố mẹ sẵn sàng hỗ trợ cả chỗ ở lẫn tiền bạc, việc ra ngoài thuê nhà chỉ để giữ sự độc lập là một sự lãng phí không cần thiết.

Từ đó đến nay, chúng tôi đã nhiều lần nói về chuyện này nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Bản thân tôi cũng không quá nặng nề chuyện ở rể. Thời nay, việc con trai sống cùng gia đình vợ không còn là điều hiếm gặp. Nhưng có lẽ điều khiến tôi day dứt nhất là cả tôi và vợ đều là con một.

Từ ngày vào TP HCM học đại học rồi ở lại lập nghiệp, tôi đã quen với cuộc sống xa gia đình. Bố mẹ cũng chưa từng yêu cầu tôi phải trở về quê hay sống cạnh ông bà. Thế nhưng mỗi lần về nhà, nhìn bố mẹ già đi theo năm tháng, tôi lại thấy mình còn nợ họ rất nhiều thời gian và sự chăm sóc.

Liệu tôi đang suy nghĩ quá nhiều hay việc bố mẹ vợ dùng sự hỗ trợ tài chính để giữ con gái ở gần mới là điều chưa thực sự hợp lý?