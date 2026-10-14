Chồng lạnh nhạt, nữ giám đốc tìm đến tri kỷ để ngoại tình, nào ngờ nhận cú sốc cay đắng

Cuộc hôn nhân không tình yêu của nữ giám đốc

Tốt nghiệp đại học, Thơ rời quê vào Sài Gòn lập nghiệp. Cô kết hôn với Sơn qua mai mối, bước vào cuộc hôn nhân mà người ngoài nhìn vào đều cho là môn đăng hộ đối. Sơn xuất thân từ gia đình có điều kiện, còn Thơ ngày càng thành đạt, cuối cùng ngồi vào vị trí giám đốc của một doanh nghiệp lớn.

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài đủ đầy ấy là một cuộc hôn nhân lạnh lẽo. Thơ nghe nói trước khi cưới mình, Sơn từng yêu một cô gái sâu đậm, nhưng mối tình ấy kết thúc vì lý do gì thì cô không rõ. Điều cô biết chắc là người đàn ông bên cạnh chưa bao giờ dành cho mình thứ tình cảm mà một người vợ mong đợi.

Ngoài hai đứa con, họ gần như chẳng có điểm chung. Sơn đi sớm về muộn, Thơ bận rộn với công việc, cả hai sống dưới một mái nhà nhưng chẳng khác nào những người xa lạ.

Một buổi chiều, vừa trở về sau chuyến công tác ba ngày, Thơ lái xe đến cơ quan chồng lấy chìa khóa nhà bỏ quên. Sơn đưa chìa khóa cho vợ, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, không hỏi cô vừa đi đâu về.

Nhìn thái độ hờ hững ấy, Thơ chỉ cười nhạt. Có lẽ Sơn thậm chí còn chẳng nhớ vợ mình đã vắng nhà mấy ngày.

Cô từng đau lòng vì sự lạnh nhạt của chồng, nhưng giờ đây, chính điều đó lại giúp cô có được khoảng trời riêng mà không phải giải thích quá nhiều.

Ngoại tình giống như cầu vồng bảy sắc, lấp lánh và quyến rũ khi còn ở phía xa. Chỉ đến khi cố chạm tay vào, người ta mới nhận ra thứ ánh sáng ấy không thể nắm giữ. Ảnh minh họa

Ngoại tình với tri kỷ, Thơ tưởng mình đã tìm thấy hạnh phúc

Người khiến Thơ thay đổi là Dũng, bạn học thời đại học. Họ quen biết nhau hơn mười năm, từ những lần gặp gỡ bạn bè đến những cuộc trò chuyện kéo dài bất tận. Dũng hiểu sở thích ăn uống, gu âm nhạc và cả những điều nhỏ nhặt mà Thơ chưa từng có cơ hội chia sẻ với chồng.

Mỗi khi mệt mỏi vì công việc hay cảm thấy cô độc trong chính ngôi nhà của mình, Thơ lại tìm đến Dũng. Anh luôn biết cách lắng nghe, không phán xét, cũng chẳng khiến cô cảm thấy mình đang đòi hỏi quá nhiều.

Dũng thường nói anh cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình. Vợ anh hay ghen tuông, không hiểu được những áp lực mà một người đàn ông thành đạt phải gánh vác. Dù có nhiều phụ nữ để mắt, anh khẳng định trái tim mình chỉ dành cho Thơ.

Những lời ấy khiến Thơ tin rằng họ là hai tâm hồn bất hạnh tình cờ tìm thấy nhau.

Từ ngày có Dũng, Thơ vui vẻ hơn, chăm chút ngoại hình hơn và dường như trẻ ra vài tuổi. Những chuyến công tác, những buổi gặp gỡ đối tác hay những lần vắng nhà liên tục trở thành khoảng thời gian thuận tiện để cô gặp người tình.

Sơn chẳng hỏi han, còn Thơ cũng không muốn biết chồng có thực sự đang qua lại với ai hay không. Cô tự nhủ mỗi người đều có quyền tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Cô không nghĩ mình là kẻ phản bội. Trong suy nghĩ của Thơ, cuộc hôn nhân với Sơn đã chết từ lâu, chỉ còn cái vỏ gia đình cần giữ lại vì con cái và danh tiếng. Còn Dũng, cô tin anh mới là người đàn ông thực sự thuộc về mình.

Một cuộc điện thoại khiến nữ giám đốc chết lặng

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Mai, cô bạn thân cùng lớp đại học, bất ngờ gọi điện cho Thơ.

"Thơ ơi, tao quyết định yêu rồi!".

Thơ bật cười, hào hứng hỏi người đàn ông nào đủ sức khiến cô bạn vốn nổi tiếng lý trí, bao năm chẳng chịu mở lòng, cuối cùng cũng rung động.

"Dũng lớp mình ấy. Mày nhớ không?"

Nụ cười trên môi Thơ lập tức đông cứng. Cô có cảm giác một luồng điện chạy dọc sống lưng, bàn tay cầm điện thoại run lên. Phải mất vài giây, cô mới đủ bình tĩnh để hỏi lại:

"Mày nói gì cơ?".

Mai không nhận ra sự bất thường, vẫn vui vẻ kể rằng Dũng là người đàn ông khiến cô cảm thấy được trân trọng. Anh phong độ, thành đạt nhưng tâm hồn mong manh, luôn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Theo lời Mai, vợ Dũng suốt ngày ghen tuông, chẳng thể thấu hiểu anh. Dù được nhiều phụ nữ theo đuổi, anh vẫn chỉ mong tìm được một người thật sự đồng điệu.

Từng lời Mai nói khiến Thơ lạnh người. Bởi cô đã nghe những điều ấy từ Dũng không biết bao nhiêu lần.

Cô cố giữ giọng bình thường, hỏi thêm về những điều Dũng từng tâm sự với Mai. Và rồi, điều khiến Thơ đau đớn nhất cũng xuất hiện.

"Anh ấy thích nắm tay tao đi dạo trên cát, bảo rằng ở bên tao và bên biển mới thấy bình yên. Anh ấy còn nói sau này muốn về quê sống, mỗi sáng cùng tao uống trà, ngắm cảnh. Tao thấy anh ấy thật lòng lắm."

Thơ siết chặt điện thoại. Đó chính là những lời Dũng từng nói với cô, về một tương lai bình yên mà hai người sẽ cùng nhau xây dựng.

Thậm chí, cô đã từng tưởng tượng đến những buổi sáng bên biển, những tách trà nóng và cuộc sống không còn phải lén lút, giấu giếm.

Hóa ra, những giấc mơ mà cô tưởng chỉ dành riêng cho mình lại có thể được Dũng kể với một người phụ nữ khác bằng giọng điệu dịu dàng không kém.

Mai dần nhận ra điều bất thường.

"Khoan đã, có phải đây là người đàn ông mày nói đã yêu hơn mười năm không?".

Thơ im lặng. Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.

Đầu dây bên kia, Mai lập tức nổi giận. Cô đòi tìm Dũng nói chuyện cho ra lẽ, thậm chí muốn phanh phui mọi chuyện để anh không thể tiếp tục lừa dối cả hai người.

Nhưng Thơ chỉ mệt mỏi đáp: "Thôi, đừng làm gì cả. Ngay từ đầu, tao cũng đã sai rồi."

Sự thật về tri kỷ và cái giá của một cuộc ngoại tình

Cuộc gọi kết thúc, Thơ ngồi bất động trên ghế. Cô đưa tay ôm ngực, cố ngăn cảm giác đau nhói đang dâng lên.

Cô từng tin Dũng là ngoại lệ, là người đàn ông duy nhất hiểu được những khoảng trống trong tâm hồn mình. Nhưng có lẽ, điều khiến cô rung động không chỉ là tình yêu, mà còn là cảm giác được nghe những lời mình khao khát suốt nhiều năm.

Dũng đã khiến cô tin rằng mình đặc biệt bằng cách kể về sự cô đơn, những tổn thương và giấc mơ tương lai. Thơ không biết tất cả những điều ấy có phải dối trá hay không, nhưng cô hiểu rằng mình không còn có thể tin anh như trước.

Điều đau đớn hơn cả là Thơ không thể hoàn toàn trách Dũng mà quên đi phần lỗi của chính mình. Cô đã bước vào mối quan hệ ngoài hôn nhân khi vẫn đang là vợ của Sơn, tự thuyết phục rằng sự lạnh nhạt của chồng khiến lựa chọn ấy trở nên hợp lý.

Cô từng nghĩ mình đủ tỉnh táo để kiểm soát mọi thứ: giữ gia đình làm vỏ bọc, giữ sự nghiệp trong tay và giữ Dũng như một nơi trú ẩn riêng tư. Nhưng cuối cùng, thứ cô tưởng là chỗ dựa vững chắc lại trở thành nguồn cơn của nỗi đau.

Ngoại tình giống như cầu vồng bảy sắc, lấp lánh và quyến rũ khi còn ở phía xa. Chỉ đến khi cố chạm tay vào, người ta mới nhận ra thứ ánh sáng ấy không thể nắm giữ.

Thơ vẫn là nữ giám đốc thành đạt, vẫn có một gia đình mà người ngoài ngưỡng mộ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô chẳng biết mình còn có thể tin vào điều gì.

Cuộc đời cho mỗi người quyền lựa chọn hạnh phúc, nhưng lựa chọn nào cũng có cái giá riêng. Và Thơ chua chát nhận ra rằng, trong lúc mải miết tìm kiếm bình yên bên một người đàn ông khác, cô đã tự bước vào một con đường chẳng có lấy sự bình yên mà mình hằng mong đợi.