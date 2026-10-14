Cưới vợ tầng dưới, mở tiệc với tình cũ ở tầng trên

Theo tờ The Beijing News và Jimu News, hai bữa tiệc được đặt tại cùng một nhà hàng ở quận Chung Sơn, thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu. Chú rể Wu Mofeng đứng tên ký hợp đồng tổ chức đám cưới với người vợ hợp pháp Kong Mohan ở sảnh tầng dưới. Cùng thời điểm, tại tầng trên, anh và bạn gái cũ họ Lin mở tiệc mừng con chung tròn 100 ngày tuổi.

Sự việc lộ diện khi người thân hai gia đình phát hiện chú rể liên tục di chuyển giữa hai tầng lầu để tiếp khách.

Quản lý nhà hàng cho biết hai bên gia đình đã xảy ra cãi vã ngay khi biết chuyện, buộc nhân viên phải báo cảnh sát. Sau khi lực lượng chức năng đến hòa giải, những bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, không có người bị thương và chi phí được thanh toán đầy đủ theo hợp đồng.

Sự việc lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 11/10. Nhiều người dùng mạng gọi Wu là "bậc thầy quản lý thời gian", đồng thời đặt nghi vấn hành vi của anh có dấu hiệu của tội song hôn.

Phản hồi về vụ việc, cơ quan chức năng địa phương xác nhận Wu không vi phạm pháp luật. Anh chỉ đăng ký kết hôn hợp pháp với người vợ hiện tại là cô Kong. Với bạn gái cũ họ Lin, dù có một con chung, hai người chưa từng đăng ký kết hôn. Giữa Wu và Lin hiện phát sinh các tranh chấp về kinh tế và được các ban ngành địa phương phối hợp giải quyết.

Luật sư Lu Jinyan, Văn phòng Luật Mingjing (tỉnh Giang Tô), cho biết tội song hôn tại Trung Quốc chỉ cấu thành khi một người đã có vợ hoặc chồng hợp pháp nhưng tiếp tục đăng ký kết hôn với người thứ 3, hoặc chung sống công khai, lâu dài dưới danh nghĩa vợ chồng. Việc tổ chức tiệc 100 ngày chỉ là nghi thức mừng con cái, không đủ cơ sở chứng minh Wu và tình cũ đang chung sống như vợ chồng.

Chú rể họ Wu tổ chức cưới vợ và tổ chức tiệc 100 ngày của con với tình cũ cùng ngày 9/10, tại một nhà hàng ở Chung Sơn, Quý Châu. Ảnh: Paper