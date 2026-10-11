Chồng thất nghiệp 5 tháng vẫn chê việc lương 30 triệu đồng

Tôi 32 tuổi, chồng 36 tuổi, kết hôn 6 năm và có hai con, bé nhỏ mới gần 4 tháng. Trước đây chồng làm kỹ sư phần mềm cho một công ty nước ngoài, thu nhập khoảng 90 triệu đồng mỗi tháng. Tôi làm kế toán, lương hơn 20 triệu đồng. Nhờ thu nhập của anh, cuộc sống gia đình khá thoải mái, chúng tôi mua căn hộ trả góp, có tiền tiết kiệm và chưa từng phải quá cân nhắc chuyện chi tiêu.

Nhưng đầu năm nay công ty tái cơ cấu, chồng nằm trong nhóm bị cắt giảm. Ban đầu tôi không quá lo vì nghĩ với kinh nghiệm của anh, nghỉ vài tháng rồi tìm việc khác cũng bình thường.

Đến nay đã gần 5 tháng nhưng chồng vẫn chưa đi làm lại. Anh không phải kiểu nằm nhà chơi, ngày nào cũng sửa hồ sơ, học thêm, phỏng vấn và làm bài kiểm tra tuyển dụng. Vấn đề là anh từ chối gần như tất cả những công việc có mức lương thấp hơn nhiều so với trước.

Có công ty trả khoảng 30 triệu đồng, anh nói nhận vào chỉ khiến hồ sơ nghề nghiệp đi xuống. Một nơi khác trả hơn 40 triệu đồng nhưng phải đến văn phòng thường xuyên, anh cũng không muốn vì cho rằng vị trí chưa tương xứng với kinh nghiệm. Anh bảo đã mất hơn 10 năm gây dựng nghề nghiệp thì không thể chỉ vì vài tháng thất nghiệp mà "bán rẻ bản thân". Tôi hiểu lòng tự trọng nghề nghiệp của chồng, nhưng mỗi tháng nhìn tiền tiết kiệm giảm đi lại thấy rất áp lực.

Tôi đang nghỉ thai sản, vài tháng nữa mới trở lại làm việc. Tiền trả góp căn hộ, học phí của con lớn, sinh hoạt và các khoản cho em bé mỗi tháng không nhỏ. Chúng tôi vẫn còn đủ tiền duy trì cuộc sống thêm khoảng một năm nếu không có biến cố nhưng đó vốn là khoản dành cho những mục tiêu dài hạn và phòng khi gia đình gặp chuyện. Tôi từng đề nghị chồng nhận một công việc tạm thời khoảng 30-40 triệu đồng, vừa có thu nhập vừa tiếp tục tìm nơi phù hợp hơn nhưng anh kiên quyết từ chối.

Tôi không biết nên khuyên nhủ anh thế nào để anh có trách nhiệm với gia đình trong lúc khó khăn. Chẳng nhẽ chúng tôi cứ đợi mãi cho đến khi có công ty chịu trả số tiền mà anh mong muốn. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.