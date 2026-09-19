Loại thịt có protein và sắt cao hơn thịt lợn, tăng cường cơ bắp và xương, giúp chân khoẻ mạnh, tinh thần phấn chấn

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Nhưng bổ sung dưỡng chất không có nghĩa là ăn quá nhiều thịt lợn và thịt cừu – khi muốn tăng cân cho mùa đông, ăn đúng loại thực phẩm tốt hơn là ăn quá nhiều.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về loại thịt nên ăn nhiều hơn vào mùa thu. Nó có thể không đắt tiền, nhưng lại rất bổ dưỡng.

Chế biến loại thịt này vài ngày một lần có thể giúp bổ sung năng lượng, tăng cường cơ bắp và xương, giúp chân và bàn chân khỏe mạnh hơn, đồng thời tăng cường năng lượng cho toàn thân.

Loại thịt này chứa lượng sắt gấp khoảng ba lần thịt lợn

Khi nói đến việc bồi bổ và tăng cường sức khỏe, thịt bò luôn là một trong những loại thịt hàng đầu. Loại thịt này có tính ấm và vị ngọt; các văn bản cổ mô tả nó là "làm dịu trung tiêu và bổ khí, dưỡng tỳ vị, bổ dưỡng và tăng cường sức khỏe, củng cố cơ xương khớp".

Từ góc độ dinh dưỡng hiện đại, thịt bò có hàm lượng protein cao hơn đáng kể so với thịt lợn; thịt bò nạc thường chứa hơn 20% protein, và thành phần axit amin của nó rất gần với nhu cầu của con người, giúp dễ dàng hấp thụ.

Đáng chú ý hơn nữa là hàm lượng sắt và kẽm. Loại thịt này chứa lượng sắt gấp khoảng ba lần thịt lợn, và đó là sắt heme, loại sắt dễ hấp thụ, rất có lợi cho những người bị lạnh tay chân hoặc mệt mỏi.

Hàm lượng kẽm cũng rất đáng kể, khoảng 4,7 mg trên 100 gram thịt bò, cao hơn nhiều loại hải sản thông thường. Ăn nhiều loại thịt này vào mùa thu có thể giúp tăng cường cơ bắp và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Món ăn gợi ý: Thịt ức bò hầm củ cải trắng.

Nguyên liệu: 450g thịt ức bò, 1 củ cải trắng, gừng, tỏi, hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, nước tương nhạt, nước tương đậm, rượu nấu ăn và đường phèn.

Cách làm:

- Cắt thịt ức bò thành từng miếng, cho vào nồi nước lạnh, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn để chần. Sau khi nước sôi, hớt bọt, nấu thêm hai hoặc ba phút nữa, vớt ra và rửa lại với nước ấm.

- Gọt vỏ và cắt củ cải trắng thành miếng lớn. Cho dầu vào nồi, đun nóng, cho gừng, tỏi, hoa hồi, quế và lá nguyệt quế vào xào thơm. Cho thịt ức bò vào xào nhanh. Thêm nước tương nhạt và một ít nước tương đậm màu, rồi cho thêm một ít đường phèn.

- Đổ nước nóng ngập thịt ức bò, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh. Nếu đang vội, bạn có thể cho vào nồi áp suất và nấu trong 20 phút.

- Khi thịt ức bò mềm khoảng 70-80%, cho củ cải trắng cắt miếng vào và tiếp tục ninh cho đến khi củ cải trong suốt và có thể dễ dàng xiên bằng đũa. Cuối cùng, tăng lửa để nước sốt sánh lại, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và dọn ra ăn.

Củ cải ngấm nước dùng bò và trở nên thơm hơn cả thịt. Món củ cải này ăn kèm với cơm thì ngon tuyệt.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

(Theo 163)