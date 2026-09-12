Loại rau đặc biệt, mỗi cây chỉ trổ duy nhất một lần trong đời trộn với thịt gà thành món ngon hấp dẫn

Loại rau này thực chất là hoa chuối và mỗi cây chuối chỉ nở hoa duy nhất một lần. Hoa chuối được nhiều người ưa chuộng trong việc làm nên những món ăn ngon. Bên cạnh đó, loại rau này còn có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Loại rau này cũng hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, đồng thời góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể

Nhắc đến hoa chuối, thì không thể nào không nhắc đến món nộm hoa chuối - một món ăn dân dã, đơn giản nhưng lại đem đến một hương vị vô cùng hấp dẫn.

Nộm hoa chuối với đầy đủ màu sắc từ các nguyên liệu trộn lẫn lại với nhau. Hoa chuối giòn ngọt, không bị đen thấm đều nước trộn nộm chua cay, thịt gà thấm vị đậm đà.

Dân Việt giới thiệu cách làm món nộm gà hoa chuối như sau:

Nguyên liệu:

- 1/2 con gà ta (khoảng 700–800g)

- 1 bắp hoa chuối

- 1 củ cà rốt

- 1/2 củ hành tây

- Rau răm, rau mùi

- Lạc rang giã dập

*Nước trộn:

- 50ml nước mắm

- 50g đường

- 50ml nước cốt chanh

- 50ml nước lọc

- Tỏi, ớt băm

Cách làm nộm hoa chuối:

- Hoa chuối thái thật mỏng rồi ngâm ngay vào nước có pha muối và nước cốt chanh khoảng 15–20 phút để hoa chuối trắng, giòn và bớt nhựa. Sau đó rửa lại nhiều lần rồi để thật ráo.

- Gà luộc cùng vài lát gừng và hành tím. Khi gà vừa chín thì ngâm ngay vào nước đá khoảng 10 phút, sau đó xé miếng vừa ăn.

- Lưu ý không trộn tất cả cùng một lúc: ướp thịt gà với một nửa phần nước trộn khoảng 5 phút trước, sau đó mới cho hoa chuối, cà rốt, hành tây vào rồi rưới nốt phần nước trộn còn lại. Cuối cùng thêm rau răm, rau mùi và lạc rang giã dập, đảo nhẹ tay là hoàn thành.

- Thành phẩm là đĩa nộm gà hoa chuối giòn sần sật, thịt gà mềm ngọt, thấm đều gia vị, chua ngọt vừa phải và thơm mùi rau răm. Chỉ cần biết đúng vài mẹo nhỏ là món nộm lúc nào cũng ngon, không lo hoa chuối bị thâm hay ra nước.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Bếp Dì Hường thực hiện.