Thực phẩm bị nấm mốc: Cắt phần hỏng rồi ăn tiếp có an toàn?

Bánh mì bị nấm mốc có nên cắt phần hỏng để ăn tiếp?

Bánh mì đã mốc nên bỏ toàn bộ, không chỉ cắt phần hỏng, vì kết cấu xốp khiến nấm mốc có thể lan sâu bên trong mà mắt thường không phát hiện được. Nướng hoặc làm nóng cũng không bảo đảm loại bỏ nguy cơ từ độc tố nấm mốc. Khi phát hiện bánh có dấu hiệu mốc, nên bỏ thay vì cố tận dụng và không nên đưa bánh lên gần mũi để ngửi kiểm tra.

Rau quả bị nấm mốc: Loại nào cần bỏ, loại nào có thể cắt?

Rau quả mềm, nhiều nước nên bỏ

Cà chua, đào, dưa chuột và các loại quả mọng khi xuất hiện nấm mốc nên được bỏ toàn bộ. Do chứa nhiều nước và có kết cấu mềm, nấm có thể đã phát triển sâu vào bên trong dù phần mốc nhìn thấy chỉ nằm trên bề mặt.

Không nên chỉ cắt một lớp mỏng xung quanh đốm mốc rồi sử dụng phần còn lại. Màu sắc hoặc mùi của thực phẩm cũng không thể giúp xác định chính xác phần bên trong còn an toàn hay không.

Một số rau củ cứng có thể cắt phần mốc

Một số rau củ có cấu trúc chắc, nếu chỉ mốc ở vùng nhỏ có thể cắt bỏ phần hỏng cùng phần xung quanh và phía dưới. Cần tránh để dao chạm vào phần mốc rồi tiếp xúc với phần còn lại, đồng thời vệ sinh dao, thớt sau khi xử lý. Nếu rau củ mốc nhiều chỗ, mềm nhũn hoặc hư hỏng rõ rệt, nên bỏ toàn bộ.

Nấm mốc trong thực phẩm có thể gây hại như thế nào?

Không phải nấm mốc nào cũng sinh độc tố, nhưng một số loại có thể tạo mycotoxin, đặc biệt trong ngũ cốc và các loại hạt bảo quản không đúng cách. Tác động phụ thuộc vào loại độc tố, mức độ và thời gian phơi nhiễm; mắt thường cũng không thể xác định thực phẩm có chứa mycotoxin hay không.

Vì vậy, chỉ cắt phần mốc nhìn thấy chưa chắc loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Nấm mốc cũng có thể gây dị ứng; nếu ăn thực phẩm nghi bị mốc và xuất hiện nôn ói, tiêu chảy, đau bụng hoặc dấu hiệu dị ứng, cần theo dõi và đi khám khi triệu chứng rõ rệt hoặc nghiêm trọng.

Nấu chín có làm thực phẩm bị nấm mốc trở nên an toàn?

Chiên, nướng hoặc nấu ở nhiệt độ cao không bảo đảm loại bỏ nấm mốc và độc tố do nấm tạo ra, bởi một số mycotoxin có khả năng chịu nhiệt. Vì vậy, không nên nướng lại bánh mì mốc để ăn hoặc tận dụng trái cây mốc để ép nước, chế biến món khác. Với thực phẩm được khuyến cáo bỏ toàn bộ khi xuất hiện nấm mốc, bỏ đi vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Làm gì để hạn chế thực phẩm bị nấm mốc?

Để hạn chế nấm mốc, nên kiểm tra thực phẩm trước khi ăn, chọn sản phẩm tươi, không có dấu hiệu hư hỏng và bảo quản đúng hướng dẫn, đặc biệt với thực phẩm cần giữ lạnh. Khi phát hiện một sản phẩm bị mốc, nên tách khỏi các thực phẩm khác, kiểm tra những phần tiếp xúc trực tiếp và sử dụng thực phẩm trong thời gian khuyến nghị, nhất là sau khi mở bao bì.