Loại thịt có calo thấp, cường dương, bổ não, nam giới thích nhất, làm món này đảm bảo ăn là nghiền

Hến là thực phẩm rất quen thuộc trong các bữa ăn gia đình nhưng không phải ai cũng biết cả thịt hến, vỏ hến đều có thể dùng làm thuốc chữa bệnh.

Theo đông y, loại thịt này có vị ngọt mặn, tính hàn, không có độc tính, hơn nữa, hến còn có tác dụng giúp hoạt tràng, thông khí, mát gan, thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu. Loại thịt được người dân xưa đánh giá cao, được sử dụng trong nhiều món ăn trị bệnh.

Thịt hến chứa hàm lượng lớn axit omega-3, protid, lysine, tryptophane, histidine, cystein, taurine, lecithin… cùng nhiều vitamin và khoáng chất mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe; thường xuyên bổ sung hến vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa thiếu máu.

Ngoài ra, loại thịt này chứa hàm lượng calo rất thấp nhưng lại giàu iốt, tốt cho não bộ, giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ hiệu quả. Đặc biệt, con hến còn được dùng để chế biến thành nhiều bài thuốc giúp phòng trị nhiều loại bệnh thường gặp như thiếu máu, bệnh tim mạch và đặc biệt có tác dụng trong điều trị di tinh.

Loại thịt này có thể dùng để chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, trong đó có món hến xào ăn kèm bánh phồng tôm hay bánh tráng đều ngon. Thành phẩm món ăn thơm lừng với thịt ngọt mềm, đậm đà quyện với hành lá và chút cay thơm của ớt.

Xúc một miếng hến nóng hổi ăn cùng bánh phồng tôm giòn rụm, vừa vui miệng vừa hao cơm. Dân Việt giới thiệu công thức làm món hến xào như sau:

Nguyên liệu làm hến xào

- 500g hến

- Hành lá

- Hành tím

- Ớt

- Nước mắm, hạt nêm, chút đường, tiêu

- Bánh phồng tôm

Cách làm hến xào

- Phi thơm hành tím với dầu.

- Cho hến vào xào lửa lớn

- Nêm nước mắm, hạt nêm, chút đường và tiêu vừa ăn.

- Cho hành lá, ớt vào đảo nhanh tay rồi tắt bếp.

- Không xào quá lâu để hến không bị dai.

- Múc hến ra đĩa, chiên thêm ít bánh phồng tôm giòn rụm rồi thưởng thức.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.