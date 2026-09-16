Loại rau gia vị có mùi thơm đặc trưng, vừa dịu vừa the, đem ướp thịt nướng là món ăn dậy mùi, giảm ngấy, cực ngon

Loại rau này là gia vị đặc trưng của vùng núi phía Bắc, thường được dùng trong nhiều món nướng, quay và kho: Mắc mật.

Lá có màu xanh, hình bầu dục thuôn dài, bề mặt khá mỏng, khi vò hoặc thái nhỏ tỏa ra mùi thơm đặc trưng, vừa dịu vừa hơi the, tạo cảm giác rất hấp dẫn. Loại rau này có vị chua nhẹ, thơm đậm và thường được dùng cả lá tươi lẫn lá khô.

Đặc biệt, khi kết hợp với thịt, cá hoặc các món quay nướng, hương thơm của lá giúp món ăn dậy mùi, giảm cảm giác ngấy và tạo nên hương vị rất riêng. Dân Việt giới thiệu cách làm món thịt heo nướng lá mắc mật như sau:

Loại rau này có vị chua nhẹ, thơm đậm và thường được dùng cả lá tươi lẫn lá khô.

Nguyên liệu:

- 1 kg thịt heo

- 1 nắm lá mắc mật

- Ớt chuông

- Sả, tỏi

- Sa tế

- Đường, nước mắm, muối

- Mè rang

Cách làm:

- Thịt heo rửa sạch, để ráo rồi cắt miếng vừa ăn.

- Cho thịt vào tô, ướp cùng sa tế, đường, nước mắm, muối, sả và tỏi băm. Trộn thật đều cho thịt thấm gia vị.

*Ướp thịt:

- Ướp khoảng 2–3 tiếng. Nếu có thời gian, có thể ướp sẵn rồi để ngăn mát tủ lạnh qua đêm, sáng hôm sau đem ra nướng thì thịt càng đậm đà.

- Ớt chuông rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Lá mắc mật rửa sạch, để ráo.

*Xiên thịt:

- Dùng que tre lần lượt xiên 1 miếng mỡ → lá mắc mật → 1 miếng nạc → ớt chuông → mỡ → nạc…

- Cứ xen kẽ như vậy cho đến hết phần thịt. Xiên kiểu này khi nướng mỡ chảy ra giúp thịt mềm thơm, không bị khô, lá mắc mật lại dậy mùi cực kỳ hấp dẫn.

*Nướng thịt:

- Chuẩn bị bếp than củi, quạt than thật đỏ rồi đặt các xiên thịt lên nướng.

- Trong lúc nướng nhớ trở đều tay để thịt chín vàng đều, thơm và xém nhẹ bên ngoài. Nếu thấy thịt khô thì có thể phết thêm một chút phần nước ướp lên trong lúc nướng.

- Thịt chín vàng, thơm lừng thì gắp ra dĩa, rắc thêm mè rang lên trên là xong.

- Món này ăn nóng với rau sống, dưa leo hoặc chấm cùng tương ớt rất ngon. Lá mắc mật mà đem nướng cùng thịt heo đúng là thơm ngon đúng điệu.

Chúc các bạn thành công khi gia giảm loại rau này thành món ngon!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.