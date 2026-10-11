Làm dưa góp theo cách này giòn ngon, thấm vị, không bị hăng, khai vị đưa cơm cực chuẩn

Dưa góp là món ăn rất quen thuộc trong bữa cơm gia đình, đặc biệt khi ăn cùng thịt luộc, bún chả hay các món nướng.

Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng để làm được một hũ dưa góp giòn, thấm vị, không bị hăng, để được vài ngày vẫn ngon thì không phải ai cũng làm được.

Dân Việt giới thiệu công thức làm dưa góp đảm bảo thành công ngay lần đầu tiên như sau:

Nguyên liệu làm dưa góp

- Đu đủ xanh hoặc su hào (khoảng 500–700g)

- 2 củ cà rốt khoảng 200g

- Tỏi, ớt tươi

Nước ngâm để làm dưa góp

- 1,5 lít nước

- 80ml nước mắm

- 90g đường

- 50ml giấm

- 5g muối

Cách làm dưa góp

Bước 1: Sơ chế rau củ

Đu đủ xanh hoặc su hào, cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi thái miếng vuông vừa ăn. Cho khoảng 15–20g muối vào, xóc đều và để khoảng 20–30 phút cho rau củ tiết bớt nước.

Bước này giúp đu đủ hoặc su hào giảm mùi hăng, khi ngâm sẽ giòn hơn và thấm vị hơn.

Sau khi đủ thời gian, rửa lại 2–3 lần với nước sạch để loại bỏ hết vị mặn, rồi vớt ra để thật ráo nước trước khi ngâm.

Trong lúc chờ rau củ ráo nước, chuẩn bị phần nước ngâm.

Cách làm dưa góp: Thêm ớt

Bước 2: Nấu nước ngâm

Cho 1,5 lít nước cùng 90g đường và 5g muối vào nồi, khuấy tan rồi đun đến khi nước vừa sôi lăn tăn thì tắt bếp.

Để nước nguội hoàn toàn rồi cho 80ml nước mắm và 50ml giấm vào khuấy đều. Cuối cùng thêm tỏi và ớt băm theo khẩu vị.

Cách làm dưa góp: Cho vào bình

Bước 3: Ngâm dưa góp

Cho đu đủ hoặc su hào cùng cà rốt vào hộp sạch, đổ nước ngâm ngập mặt nguyên liệu. Đậy kín, để khoảng 2–3 tiếng là có thể ăn. Nếu để trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm, dưa góp sẽ ngấm vị hơn, ăn giòn và ngon hơn.

Với công thức này, dưa góp có vị chua ngọt nhẹ, đậm đà vừa ăn, rau củ vẫn giữ được độ giòn và rất hợp để ăn kèm các món nhiều đạm như thịt nướng, bún chả, thịt luộc hay nem rán.

Chúc các bạn thành công với cách làm dưa góp này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Bếp Dì Hường thực hiện.