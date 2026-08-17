Loại thịt giàu sắt, bổ máu, tăng cường miễn dịch, mềm ngọt, làm gỏi với khế chua ngon khó cưỡng

Loại thịt này giàu sắt, kẽm, vitamin B12 và vitamin nhóm B, hỗ trợ quá trình tạo máu, chuyển hóa năng lượng và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Đó là thịt bò.

Loại thịt này là nguồn protein chất lượng cao, giàu axit amin thiết yếu giúp xây cơ và phục hồi mô.

Loại thịt này còn cung cấp creatine, carnosine giúp tăng sức mạnh và chống oxy hóa. Tuy nhiên, phần mỡ bão hòa và cholesterol cao ở thịt nhiều vân mỡ, nên ưu tiên phần nạc như thăn, bắp và ăn điều độ 2-3 lần/tuần, kết hợp rau xanh để cân bằng dinh dưỡng tốt hơn.

Món gỏi bò khế chua là sự kết hợp hài hòa giữa những lát thịt bò mềm ngọt, khế chua thanh, chuối xanh giòn, cà rốt, hành tây cùng các loại rau thơm và lá mơ lông.

Loại thịt này chứa nhiều sắt heme dễ hấp thu, giúp phòng ngừa thiếu máu, cùng kẽm tăng miễn dịch và vitamin B12, B6 hỗ trợ thần kinh và tạo máu.

Nước trộn gỏi chua ngọt, cay nhẹ quyện với vị thơm của gừng, tỏi, ớt, khi ăn kèm tương bần gừng sả càng làm món ăn thêm đậm đà, hấp dẫn.

Sự kết hợp thịt bò với các loại rau củ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp món gỏi vừa ngon miệng, vừa cân bằng dinh dưỡng, thích hợp làm món khai vị hoặc đổi vị cho bữa cơm gia đình. Dân Việt giới thiệu công thức làm món gỏi vừa thanh mát vừa ngon như sau:

Nguyên liệu gỏi bò:

- 400g thịt bò thăn hoặc bắp bò; 2–3 quả khế chua; 1 quả chuối xanh; 1/2 củ hành tây;- 1 củ cà rốt; Rau thơm, lá mơ lông; Vừng rang

*Nước trộn gỏi: 3 thìa nước mắm ngon; 3 thìa đường; 2 thìa nước cốt quất; 2 thìa nước lọc; Tỏi, ớt, gừng băm

Cách làm gỏi bò:

- Đun sôi một nồi nước cùng vài lát gừng rồi trụng thịt bò thật nhanh, vừa chuyển màu là vớt ra ngay. Đây là mẹo giúp thịt bò mềm, ngọt mà không bị dai.

- Chuối xanh gọt vỏ, thái mỏng rồi ngâm ngay vào nước muối loãng để không bị thâm. Hành tây thái mỏng ngâm nước đá khoảng 10 phút cho bớt hăng và giòn hơn. Khế thái lát, cà rốt bào sợi.

- Pha nước trộn rồi cho thịt bò vào trộn trước với khoảng 2 thìa nước sốt, để 5 phút cho thịt ngấm gia vị. Sau đó mới cho chuối xanh, khế, hành tây, cà rốt và rau thơm vào, rưới nốt phần nước sốt còn lại rồi trộn nhẹ tay.

*Tương bần chấm kèm:

- 3 thìa tương bần

- 1/2 thìa gừng băm

- 1/2 thìa đường

- Tỏi, ớt, sả băm

Trộn đều tất cả nguyên liệu là có ngay bát tương bần thơm nức mùi gừng sả, chấm cùng gỏi bò rất hợp.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Bếp Dì Hường thực hiện.