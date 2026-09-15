Loại thịt ít chất béo, có protein ngang với sữa, giàu canxi, làm món này thơm béo đậm đà

Thịt tôm là loại thịt mang đến hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng cho chế độ ăn uống của bạn.

Loại thịt này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như đạm, canxi, photpho, acid béo không cholesterol và các chất khoáng cần thiết cho cơ thể. Hàm lượng các chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein có trong loại thịt này rất cao. Thế nên ngoài sữa, trứng hay thịt cá thì thịt tôm cũng là một loại thực phẩm cung cấp protein hàng đầu.

Ăn loại thịt này thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và tăng cường sức khỏe xương khớp. Tôm có thể làm nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau.

Dân Việt giới thiệu cách làm món tôm sốt bơ tỏi thơm béo đậm đà như sau:

Nguyên liệu làm tôm sốt bơ tỏi

- 500g tôm

- 1 trái bắp Mỹ

- 1 bịch sữa tươi không đường

- 1 hộp bơ

- Tỏi băm

- Gia vị: tiêu, nước mắm, chanh, đường

Cách làm tôm sốt bơ tỏi:

Bước 1: Sơ chế tôm

Tôm rửa sạch, cắt bớt râu, lấy chỉ lưng rồi để ráo. Có thể giữ nguyên vỏ để khi làm tôm thơm và ngọt hơn.

Bước 2: Làm bơ sốt tỏi

- Cho tỏi băm vào phi thơm.

- Khi tỏi vàng nhẹ thì cho bơ vào chảo, đun cho tan chảy.

- Tiếp theo cho sữa tươi không đường vào, nêm một chút: nước mắm, đường, tiêu, nước cốt chanh.

- Khuấy đều, nêm nếm cho vừa ăn. Sốt có vị béo béo, chua nhẹ, mặn ngọt hài hòa rất bắt vị.

Bước 3: Cho tôm và bắp vào

- Cho tôm và bắp vào chảo, nấu đến khi tôm chín, chuyển màu đỏ cam đẹp mắt.

- Đun thêm vài phút cho phần sốt hơi sánh lại là được.

- Múc ra đĩa, rưới phần sốt bơ tỏi lên trên, ăn nóng cùng bánh mì là ngon hết ý.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.