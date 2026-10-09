Ngôi làng 90% cư dân bất động ở Nhật Bản
Thoạt nhìn, làng Nagoro trên đảo Shikoku có thể trông giống bất kỳ vùng nông thôn nào ở Nhật Bản cho đến khi du khách đến gần.
Trẻ em tập trung trong hội trường trường học, các bà mẹ chăm sóc khu vườn, còn người lớn tuổi kiên nhẫn chờ xe buýt tại các điểm dừng. Đó là những hình ảnh đầu tiên du khách nhìn thấy khi đến thăm làng Nagoro, thuộc vùng núi tỉnh Tokushima, miền tây Nhật Bản. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, sự bất thường sẽ hiện ra: những ánh mắt vô hồn, tay chân bất động và sự tĩnh lặng bao trùm ngôi làng.
Những hình nhân này bắt đầu xuất hiện khoảng 30 năm trước khi Tsukimi Ayano (ảnh), cư dân địa phương, làm bù nhìn cho cánh đồng lúa của gia đình. Thay vì dùng rơm, bà cho hình nhân mặc quần áo của bố. Do hình nhân thường bị nhầm với người thật, bà tiếp tục tạo thêm nhiều con khác với trang phục và tư thế đa dạng.
Sau đó, những cư dân khác cũng tham gia. Ngày nay, các hình nhân có mặt khắp ngôi làng, từ đường phố, cánh đồng đến những góc sinh hoạt thường ngày.
"Làm búp bê là sở thích của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sở thích của mình lại trở thành như thế này", bà Tsukimi Ayano nói.
Trên ảnh, một bù nhìn đang được đặt ngồi dưới tán hoa anh đào trong làng.
Theo Tổ chức Xúc tiến Du lịch đảo Shikoku (Tourism Shikoku), mỗi hình nhân trong làng đều được ghi vào một sổ đăng ký với các thông tin như tên, tính cách và câu chuyện riêng.
Nagoro nhận hơn 1.000 đánh giá trên Google. Nhiều du khách nhận xét đây là một trong những điểm đến độc đáo trên đảo Shikoku. Một số người cho biết không gian yên tĩnh của ngôi làng đôi khi tạo cảm giác rợn người, đặc biệt vào những ngày mưa.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/10/2026 09:45 AM (GMT+7)