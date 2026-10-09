Ngôi làng 90% cư dân bất động ở Nhật Bản

Trẻ em tập trung trong hội trường trường học, các bà mẹ chăm sóc khu vườn, còn người lớn tuổi kiên nhẫn chờ xe buýt tại các điểm dừng. Đó là những hình ảnh đầu tiên du khách nhìn thấy khi đến thăm làng Nagoro, thuộc vùng núi tỉnh Tokushima, miền tây Nhật Bản. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, sự bất thường sẽ hiện ra: những ánh mắt vô hồn, tay chân bất động và sự tĩnh lặng bao trùm ngôi làng.

Nagoro còn nổi tiếng với tên "làng Bù nhìn" vì số bù nhìn ở đây nhiều hơn con người. Những hình nhân bằng vải được tạo ra với nhiều kích cỡ, mô phỏng người lớn và trẻ nhỏ đang làm công việc thường ngày như làm đồng, trò chuyện bên giếng. Làn sóng di cư đến các đô thị và tình trạng già hóa dân số khiến Nagoro chỉ còn khoảng 30 cư dân. Trong khi đó, số bù nhìn trong làng lên tới khoảng 350.

Những hình nhân này bắt đầu xuất hiện khoảng 30 năm trước khi Tsukimi Ayano (ảnh), cư dân địa phương, làm bù nhìn cho cánh đồng lúa của gia đình. Thay vì dùng rơm, bà cho hình nhân mặc quần áo của bố. Do hình nhân thường bị nhầm với người thật, bà tiếp tục tạo thêm nhiều con khác với trang phục và tư thế đa dạng.

Sau đó, những cư dân khác cũng tham gia. Ngày nay, các hình nhân có mặt khắp ngôi làng, từ đường phố, cánh đồng đến những góc sinh hoạt thường ngày.

"Làm búp bê là sở thích của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sở thích của mình lại trở thành như thế này", bà Tsukimi Ayano nói.

Trên ảnh, một bù nhìn đang được đặt ngồi dưới tán hoa anh đào trong làng.

Theo Tổ chức Xúc tiến Du lịch đảo Shikoku (Tourism Shikoku), mỗi hình nhân trong làng đều được ghi vào một sổ đăng ký với các thông tin như tên, tính cách và câu chuyện riêng.

Làng còn có một trường tiểu học đã đóng cửa do thiếu học sinh. Những căn phòng từng có tiếng trẻ nay chỉ còn các hình nhân ngồi tại bàn học. Du khách có thể bắt gặp những hình nhân đủ kích cỡ, độ tuổi, được mặc trang phục phù hợp với vai trò. Trên cánh đồng là các "nông dân" đội mũ, mặc quần yếm, trong khi trẻ em cầm đồ chơi hoặc ngồi trên xe ba bánh.

Nagoro nhận hơn 1.000 đánh giá trên Google. Nhiều du khách nhận xét đây là một trong những điểm đến độc đáo trên đảo Shikoku. Một số người cho biết không gian yên tĩnh của ngôi làng đôi khi tạo cảm giác rợn người, đặc biệt vào những ngày mưa.

Xung quanh làng Bù nhìn còn nhiều điểm đến nổi bật du khách có thể ghé thăm như cầu dây leo đôi (ảnh), núi Tsurugi, hẻm núi Oboke và làng cổ Ochiai. Cầu dây leo đôi Oku-Iya gồm hai cầu Nam và Nữ, được gọi chung là cầu Vợ Chồng. Tương truyền, cầu do Heike, một trong 4 gia tộc quý tộc hùng mạnh nhất thời Heian (794–1185), xây dựng. Trên ảnh là Tsurugi, ngọn núi cao thứ hai ở miền tây Nhật Bản với chiều cao hơn 1.900 m. Du khách có thể đi thang máy dành cho người leo núi rồi đi bộ khoảng một giờ lên đỉnh. Ngày trời quang, từ đây, du khách có thể nhìn thấy Thái Bình Dương, biển nội địa Seto và bán đảo Kii.