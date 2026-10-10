Vườn thú Trung Quốc nổi tiếng vì nhiều động vật béo phì

Theo HK01 ngày 8/10, những hình ảnh du khách chia sẻ cho thấy nhiều con vật tại vườn thú có thân hình mũm mĩm. Nổi bật là con báo hoa mai gần 20 tuổi với dáng vẻ uể oải và một con gấu đen béo đến mức gần như không nhìn thấy cổ.

Con báo gây sốt mạng xã hội vì hình dáng tròn trịa. Ảnh: Douyin

Con báo được cư dân mạng đặt biệt danh "cảnh sát báo" vì giống nhân vật Clawhauser trong phim hoạt hình Zootopia. Trong khi đó, gấu đen mang biệt danh "gấu Nike" do vệt lông trắng trên ngực gợi liên tưởng đến biểu tượng của hãng đồ thể thao. Hình ảnh nó nằm ngửa cùng thân hình tròn trịa cũng thu hút nhiều bình luận.

Gấu đen được du khách đặt tên là gấu Nike. Ảnh: Douyin

Không chỉ hai con vật này, chim công trong vườn thú được nhận xét "béo như gà tây", còn cá chép koi được gọi đùa là những chiếc "tàu ngầm". Một số người thậm chí ví khu vườn thú với phiên bản đời thực của phim hoạt hình Zootopia.

Trả lời Jiupai News ngày 4/10, nhân viên vườn thú xác nhận một số con vật có thể trạng béo, trong đó nổi bật nhất là "cảnh sát báo". Cơ sở từng thử giúp chúng giảm cân nhưng kết quả chưa như mong muốn. Nhân viên cho biết các con vật vẫn hoạt động bình thường và đã được người chăm sóc cùng bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe.

Chim công của vườn thú. Ảnh: Douyin

Cá Koi trong sở thú có hình dáng khác biệt. Ảnh: Douyin

Đây không phải lần đầu cân nặng của động vật tại Phàn Chi Hoa trở thành chủ đề bàn luận. Từ tháng 3/2024, con báo hoa mai đã nổi tiếng vì ngoại hình khác hẳn vẻ săn chắc thường thấy ở loài này. Khi đó, nhiều người đề nghị vườn thú điều chỉnh khẩu phần và mở rộng chuồng để nó vận động nhiều hơn.

Theo bài viết được Xinhua đăng tháng 5/2024, vườn thú đã tham khảo chuyên gia và lập kế hoạch giảm cân cho báo từ ngày 21/3 cùng năm. Các biện pháp gồm điều chỉnh thức ăn, thay đổi cách cho ăn, sử dụng mùi hương để khuyến khích khám phá và mở rộng không gian sống. Tuy nhiên, sau hai tháng, con báo vẫn chưa gầy đi rõ rệt. Nhân viên vườn thú khi ấy cho biết nó đã khoảng 16-17 tuổi. Sau nhiều lần tham khảo chuyên gia, cơ sở được khuyên ưu tiên chăm sóc phù hợp với tuổi già, thay vì cố thúc ép con vật giảm cân.

Đến tháng 10/2024, trước những hình ảnh báo, gấu đen và chim công cùng có thân hình quá khổ, nhân viên vườn thú giải thích với Jiupai News rằng diện tích hạn chế khiến động vật ít vận động, trong khi lượng thức ăn tiêu thụ tương đối nhiều. Cơ sở cũng khẳng định cấm du khách cho động vật ăn, có biển thông báo và nhân viên nhắc nhở tại chỗ.