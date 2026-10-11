Loại thịt giàu protein, kết hợp với hạt "quả của thận" thành món bổ dương thơm ngon trong mùa thu

Sau tiết khí Hàn Sương, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Khi ra ngoài vào buổi sáng và buổi tối, cổ và mắt cá chân là những bộ phận đầu tiên cảm nhận được cái lạnh, khi gió thu len lỏi vào tận xương tủy.

Chúng ta thực sự cần phải cẩn thận với những gì mình ăn trong thời gian này. Nên tránh ăn hải sản và thịt vịt. Không phải là chúng không tốt; cua và cá biển hầu hết đều có tính mát và thịt vịt cũng vậy.

Chúng rất tốt để làm mát và giải nhiệt mùa hè, nhưng sau tiết khí Hàn Sương, cái lạnh càng tăng lên, và ăn những món này thường xuyên có thể dễ dàng gây khó chịu cho tỳ vị, đặc biệt là đối với những người thường xuyên bị lạnh tay chân.

Loại thịt này giàu vitamin nhóm B như B3, B6, B12

Đứng đầu bảng là thịt gà. Thịt gà là nguồn protein nạc chất lượng cao, ít chất béo, đặc biệt là phần ức. Loại thịt này giàu vitamin nhóm B như B3, B6, B12, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và hệ thần kinh. Khoáng chất như phốt pho, selen, kẽm giúp xương chắc khỏe và tăng miễn dịch.

Thịt gà là loại thịt bổ dưỡng, kết hợp với hạt dẻ thành món ăn "bổ dương" đơn giản dành cho bạn. Nguyên liệu dễ mua và cách chế biến không phức tạp. Chúng sẽ giúp bạn ấm áp và bồi bổ năng lượng dương, giúp mùa đông bớt khó chịu hơn.

Món ăn gợi ý: Gà hầm hạt dẻ

Vào những ngày trời lạnh, món hầm thịt gà với hạt dẻ sẽ làm cả nhà tràn ngập hương thơm hấp dẫn.

Hạt dẻ được biết đến như "quả của thận và lá lách", có tính ấm áp và kết cấu mềm, mịn như bột, rất thích hợp cho mùa thu và mùa đông. Về mặt dinh dưỡng, hạt dẻ giàu tinh bột, hạt dẻ tươi chứa khoảng 40% carbohydrate, cao hơn đáng kể so với khoai tây.

Chúng chứa ít nhất gấp bốn lần lượng vitamin B2 so với gạo, và 24 mg vitamin C trên 100 gram. Hàm lượng kali của chúng cũng cao hơn đáng kể so với táo.

Mặt khác, thịt gà giàu protein và tương đối ít chất béo, dễ tiêu hóa. Kết hợp cả hai cung cấp năng lượng và protein chất lượng cao, tạo nên sự kết hợp bổ sung dinh dưỡng tuyệt vời.

Cách làm:

- Cắt gà thả vườn thành từng miếng, cho vào nồi nước lạnh và chần sơ. Sau khi nước sôi, luộc thêm hai hoặc ba phút nữa, rồi vớt ra, rửa sạch và để riêng.

- Có một mẹo nhỏ để bóc vỏ hạt dẻ: dùng dao khía một đường trên mỗi hạt dẻ, cho chúng vào nồi chiên không dầu ở 160 độ C trong mười phút, và bóc vỏ khi chúng còn nóng. Bạn có thể bóc vỏ cả một bát đầy hạt dẻ chỉ trong hai phút.

- Cho một ít dầu vào nồi, phi thơm gừng, sau đó cho thịt gà vào xào trong hai hoặc ba phút. Nếu có rượu vang trắng, cho một nắp nhỏ để khử mùi tanh.

- Thêm nước, thêm muối, đun sôi, sau đó chuyển sang nồi áp suất điện và nấu trong 12 phút. Cuối cùng, cho hạt dẻ vào và ninh thêm 15 phút nữa.

Hạt dẻ hầm có vị ngọt nhẹ và mềm, thịt gà dai, còn súp thì ngon đến nỗi bạn có thể uống thêm hai bát nữa.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

(Theo 163)