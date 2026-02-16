Du khách lựa chọn Hưng Yên làm điểm đến du lịch văn hóa tâm linh đầu năm mới

Hệ thống di sản văn hóa phong phú

Khi đến Hưng Yên, điểm đến đầu tiên của du khách là tham quan chùa Chuông, nơi được mệnh danh là “phố Hiến đệ nhất danh lam”.

Chùa Chuông mang kiến trúc "nội công ngoại quốc" cùng "tứ thủy quy đường", hài hòa từ tam quan đến nhà Mẫu. Ngôi chùa được khởi dựng gắn với truyền thuyết quả chuông vàng trên bè gỗ trôi theo dòng nước hung dữ. Dân làng thôn Nhân Dục lúc bấy giờ phát hiện, bảo nhau kéo chuông lên, góp công, góp của xây dựng chùa thờ Phật.

Chùa Chuông là một trong những di tích tiêu biểu nằm trong khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến

Cách chùa Chuông khoảng 50km, đền A Sào (xã A Sào) là nơi thờ Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương cùng hai tướng Yết Kiêu và Dã Tượng. Theo sử sách, năm 1288, một lần xuất quân đánh quân của Ô Mã Nhi trên sông Bạch Đằng, voi chiến của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn bị sa lầy bên bờ sông Hóa. Mọi người tìm đủ cách kéo voi lên nhưng không được. Ông đành nuốt nước mắt bỏ voi lại. Voi ứa nước mắt nhìn chủ tướng, kêu rống lên thảm thiết rồi từ từ chìm vào lòng đất. Tiếc thương voi chiến, Hưng Đạo Đại vương tuốt gươm chỉ xuống dòng sông, thề rằng: Nếu trận này không thắng giặc Thát, ta thề không trở lại bến sông này nữa.

Nguyễn Văn Đô, Phó Chủ tịch UBND xã A Sào (Hưng Yên) cho biết, A Sào có nghĩa là “sào huyện nhà Trần”, gắn với câu ca: “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”. Phát huy truyền thống, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã A Sào chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với lễ hội truyền thống đền A Sào. Lễ hội hằng năm được tổ chức tiêu biểu có lễ rước thánh, kéo chữ... Nhiều năm qua, đền A Sào đã trở thành nơi giáo dục truyền thống, nhiều trường học về đây tổ chức thi kéo co, đối đáp về lịch sử nhà Trần giúp cho lượng du khách ngày càng tăng cao”.

Đền A Sào được coi là vùng đất linh thiêng nơi đặt Đệ Nhị Sinh từ, thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh hiện có 3.716 di tích, gồm 6 di tích và cụm di tích quốc gia đặc biệt, 284 di tích cấp quốc gia, 884 di tích cấp tỉnh và 10 bảo vật quốc gia. Bên cạnh di sản vật thể, Hưng Yên còn có 29 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hơn 1.152 lễ hội truyền thống và 257 làng nghề. Điều này minh chứng cho bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa và sức sống trường tồn của cộng đồng cư dân nơi đây.

Bà Bùi Thị Lương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên cho biết: “Sau sáp nhập, cơ cấu sản phẩm du lịch Hưng Yên trở nên đa dạng, phong phú hơn. Du lịch văn hóa-tâm linh vẫn là sản phẩm lõi, đồng thời, tỉnh đẩy mạnh du lịch làng nghề, du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch đường sông”.

Khai thác du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa

Xác định văn hóa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, Hưng Yên triển khai nhiều chương trình sáng tạo văn hóa gắn với du lịch lễ hội, làng nghề và di sản phi vật thể. Tỉnh khuyến khích cộng đồng tham gia trực tiếp vào các hoạt động văn hóa, vừa giữ gìn truyền thống vừa tạo ra sản phẩm mới phù hợp với thời đại. Các chương trình truyền thông-giáo dục văn hoá được đẩy mạnh thông qua trường học, mạng xã hội, video clip, trưng bày, triển lãm... giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp cận và biểu đạt văn hóa đa dạng, trở thành chủ thể của quá trình bảo tồn.

Chùa Keo là Di tích quốc gia đặc biệt của Hưng Yên

Theo ông Đỗ Hữu Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, thời gian tới, Hưng Yên sẽ chú trọng bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh Hưng Yên (cũ) đã đầu tư tu bổ cho 210 di tích với tổng kinh phí 1.158 tỷ đồng. Cùng thời điểm, ngân sách tỉnh Thái Bình (cũ) cũng bố trí hơn 88,5 tỷ đồng cho tu bổ nhiều di tích như: Đền Chòi, đền Hạ Đồng, đền An Cố, đình Lạng, đình Phương Cáp, đình Tịnh Xuyên, đình Nhuệ...

"Chúng tôi tập trung tái cấu trúc và nâng tầm các dòng sản phẩm chủ lực, từng bước nghiên cứu xây dựng và đưa vào hoạt động thí điểm các sản phẩm, trải nghiệm mới phù hợp với điều kiện thực tiễn và lợi thế sẵn có", ông Nhân cho biết.

Chùa Nôm, ngôi chùa cổ nổi tiếng tại Hưng Yên

Theo ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tạo nền tảng và động lực cho cả nhiệm kỳ 2026-2030. Do đó, bên cạnh việc phát huy các lĩnh vực tăng trưởng truyền thống, các ngành, địa phương cần chủ động nhận diện, ưu tiên phát triển các động lực tăng trưởng mới, bảo đảm tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Đáng chú ý, ông Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, công nghiệp văn hóa gắn với du lịch tâm linh là một động lực tăng trưởng mới của tỉnh Hưng Yên trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Ông Phạm Quan Ngọc cho rằng, trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, không nhiều địa phương sở hữu bề dày giá trị văn hóa, văn hiến như Hưng Yên với số lượng lớn di tích được xếp hạng cấp quốc gia; đặc biệt là quần thể di tích Phố Hiến - nơi hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đặc sắc

Bên cạnh đó, Hưng Yên có lợi thế giáp ranh Thủ đô Hà Nội, sở hữu các khu đô thị mới hiện đại, đầy đủ điều kiện phát triển các loại hình vui chơi, giải trí, dịch vụ, hoàn toàn có thể trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, khi các giá trị văn hóa - du lịch được kết nối theo chuỗi sản phẩm, dòng người đến tham quan, chiêm bái sẽ được chuyển hóa thành dòng tiền, tạo động lực tăng trưởng mới, bền vững cho địa phương.

Ông Nguyễn Quý Phương, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) nhận định, Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh các chương trình sáng tạo văn hóa gắn với du lịch lễ hội, du lịch làng nghề và di sản văn hóa; đồng thời hình thành tuyến du lịch liên kết, phát triển các tour trải nghiệm tại chỗ và mở rộng liên kết vùng để tạo chuỗi sản phẩm đa trải nghiệm cho du khách.