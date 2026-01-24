Vợ Việt nấu bánh xèo, phở bò khiến chồng con Mỹ mê tít

Kim Hiếu, 44 tuổi, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, theo chồng sang bang Washington định cư từ năm 2015. Từng làm việc cho các công ty nước ngoài ở TP HCM nhưng khi đến Mỹ, chị hầu như chỉ ở nhà chăm con, nội trợ. Vì thế, nấu nướng, làm vườn là cách để chị trở nên bận rộn và bớt nhớ quê.

Chị cho biết do không thể về Việt Nam thường xuyên, nên luôn duy trì các nếp văn hóa, nấu món ăn Việt trong gia đình. Chồng và con trai là 'fan hâm mộ vô điều kiện' đối với các món ăn của chị.

Một trong những món ăn khiến chồng con Kim Hiếu "mê tít" là bánh xèo - phổ biến nhất ở Nam Bộ và miền Trung. Bánh được làm từ bột gạo pha nước và nghệ, tráng mỏng trên chảo nóng với dầu. Nhân thường gồm tôm, thịt, giá đỗ, đôi khi thêm nấm hoặc đậu xanh.

Bánh được chiên giòn, gập đôi, ăn kèm rau sống và nước mắm chua ngọt. Trong ảnh, con trai hào hứng ủng hộ món bánh xèo của mẹ.

Kim Hiếu cũng không quên trổ tài làm bánh khọt - món ăn nổi tiếng của Vũng Tàu. Chiếc bánh có hình dáng như bánh căn của người miền Trung, với phần nhân là tôm tươi, đôi khi kèm mực hoặc thịt băm, rắc thêm hành lá và đậu xanh hấp.

Phở bò cũng là một trong những món bà mẹ Việt thường xuyên nấu cho cả nhà. Món ăn đặc trưng với nước dùng trong, ngọt thanh từ xương bò hầm cùng quế, hồi, thảo quả. Kim Hiếu cho hay chồng là "fan ruột" của món này.

"Mỗi món ăn quê hương khi chế biến xong được chồng con ủng hộ nhiệt tình khiến tôi thấy vui hơn nhiều. Tình cảm vợ chồng, bố mẹ với con cái cũng vì thế trở nên gắn kết hơn", chị nói. Trong ảnh, chị Kim Hiếu món bún riêu cua làm bữa sáng.

Bữa cơm nhà chuẩn Việt của vợ chồng Hiếu ở Mỹ gồm cánh gà chiên mắm, cá sốt tiêu, canh tôm bí đỏ và dưa leo.

Đôi khi, Hiếu đổi thực đơn với món nem cuốn, hay chả giò. Món ăn tuy khá nhiều giai đoạn và nguyên liệu nhưng mang ngon miệng, dễ ăn.

Bữa cơm gia đình với cánh gà chiên mắm và rau muống xào tỏi nhà trồng luôn khiến nồi cơm bị "đánh bay".

Kim Hiếu đôi khi kết hợp hoặc biến tấu món bún thịt nướng. Thay vì dùng thịt lợn nướng như thông thường, chị sử dụng thịt bò steak.

Hiếu dành một khoảng vườn để trồng các loại rau củ quả, phục vụ nhu cầu ăn uống hằng ngày. Trong ảnh, vườn mướp vào mùa sai quả, những trái non xanh mướt buông dài kín giàn.

Ngoài mướp, chị cũng trồng thêm bầu, su su, dọc mùng...

Khóm rau muống và mùng tơi tuy nhỏ nhưng thỉnh thoảng cũng được thu hoạch đủ một bữa cho cả nhà ba người nhà Kim Hiếu.