Không khí Tết Nguyên đán tại Hong Kong 40 năm trước

Chợ hoa Tết không chỉ là nơi mua sắm mà còn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng với người dân xứ Cảng Thơm. Hoa lan tượng trưng cho sự sung túc, trong khi những chậu quất đại diện cho tài lộc và may mắn. Mỗi năm, người dân địa phương đều dành thời gian đi sắm Tết với hy vọng về một khởi đầu thuận lợi, tốt lành.

Khu vực thu hút đông đảo người dân và du khách nhất là công viên Victoria, nơi diễn ra các hoạt động mua bán hoa cây cảnh quy mô lớn.

Trong ảnh là cảnh những công nhân dỡ cành đào để chuẩn bị bày bán tại công viên Victoria vào năm 1986.

Chợ hoa Victoria vào năm 1993 có diện tích bằng 6 sân bóng đá mini, tương đương 4-5 ha.

Ngày nay, giá sàn do chính quyền đưa ra thường dao động từ 8.500-10.500 HKD (khoảng 27-34 triệu đồng) cho mỗi gian hàng đồ khô và 22.000-25.000 HKD (khoảng 71-80 triệu đồng) cho các gian hàng hoa tươi.

Tuy nhiên, qua các phiên đấu giá công khai, những vị trí đắc địa gần lối ra vào thường được các tiểu thương chốt giá ở mức 40.000-60.000 HKD (khoảng 128-192 triệu đồng), thậm chí cao hơn.

Một khách hàng đang mặc cả với người bán tại chợ hoa công viên Victoria vào năm 1995. Loại quả trong ảnh được gọi là quả dư thừa hay cà vú, thường được người Hong Kong mua về bày mâm ngũ quả dịp Tết vì màu sắc tươi sáng. Tuy nhiên, loại quả này cũng chứa độc tính cao, gây ảo giác, tê liệt thần kinh nếu ăn phải.

Trước Tết Nguyên đán, người dân đổ xô đến các cửa hàng bách hóa và siêu thị để mua quà tặng và thực phẩm cho bạn bè và gia đình.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều bán hết nhanh. Các cửa hàng giày dép thường giảm giá mạnh trong mùa lễ hội vì người ta tin mua giày dép vào thời điểm này sẽ mang lại xui xẻo.

Fai chun (câu đối đỏ - liễn Tết) được người dân Hong Kong tìm mua vào dịp Tết. Các thầy đồ bán chữ trên phố, nội dung tập trung vào các lời chúc sức khỏe, phát tài. Trong hình là quầy fai chun ở khu Mong Kok năm 1977.

Nghệ sĩ thư pháp Lo Pak-chuen, 73 tuổi, viết câu đối Tết dưới cầu vượt đường Canal Road ở Wan Chai năm 1994.

Người phụ nữ mua bao lì xì trên đường Lee Tung vào năm 2004. Các phong bao thời này chưa được in hình cầu kỳ, chủ yếu có màu đỏ, vàng và viết chữ "phúc" ở giữa.

Một người phụ nữ khoe những tờ tiền mới trước cửa chi nhánh ngân hàng HSBC vào năm 2008. Bà đổi tiền để mừng tuổi mọi người đầu năm mới.