Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏng

Bánh chưng - bánh tét để được bao lâu

Thông thường, nếu bạn để bánh ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp thì sẽ để được từ 2 - 3 ngày, đặc biệt bạn nên treo bánh chưng, bánh tét lên để giúp cho nhiệt độ khô thoáng.

Còn nếu bạn lo lắng để ngoài dễ bị côn trùng ăn thì có thể cho vào tủ lạnh, giúp kéo dài thời gian bảo quản từ 10 - 15 ngày. Khi ăn chỉ cần lấy ra hấp chín cho bánh dẻo mềm như mới.

Cách bảo quản bánh chưng đúng chuẩn, dùng được lâu

Bảo quản bánh chưng ở điều kiện thường

Để bảo quản bánh tét, bánh chưng bên ngoài, bạn lưu ý để bánh ở nơi sáng sủa, khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp, để được tầm 7 - 10 ngày. Tốt nhất là bạn nên treo bánh lên cao để tránh bị các loại côn trùng ăn.

Ngoài ra, nếu bạn tự tay nấu bánh thì sau khi nấu chín, bạn rửa sơ bánh với nước sạch để loại bỏ các chất nhựa có trong lá, mang đi hong khô bề mặt lá và dùng một tấm bìa gỗ đặt lên để ép nước ra ngoài. Nhờ vậy bánh sẽ không bị ẩm, ướt, giữ được độ dẻo.

Bảo quản bánh chưng trong tủ lạnh

Để bảo quản bánh được lâu, bạn nên bảo quản chúng trong tủ lạnh. Khi bảo quản, nhớ thường xuyên kiểm tra xem bánh có bị nấm mốc hay không.

Mỗi lần ăn bạn nên đưa vào lò vi sóng hoặc hấp cho bánh nóng lại hoặc có thể chiên. Tuy nhiên, nếu chiên bạn chỉ nên chiên từ 1 đến 2 lần, vì nếp sẽ hấp thụ lượng dầu lớn khi ăn, không tốt cho sức khỏe.

Nếu muốn bảo quản lâu hơn bạn nên cho bánh vào ngăn đông và dùng trong 20 ngày. Khi cần dùng bạn rã đông ở nhiệt độ thường rồi mang đi hấp lại cho nóng. Bạn nên lấy cắt một lượng vừa đủ dùng, tránh lấy bánh ra rã đông nhiều lần sẽ khiến bánh mất đi độ ngon.

Cách bảo quản bánh tét thơm ngon suốt Tết

Bảo quản bánh tét ở nhiệt độ phòng

Nhiệt độ phòng hay còn biết đến là nhiệt độ trong nhà sẽ dao động từ 24 - 25 độ C, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Nên bạn có thể an tâm khi để bánh tét ở nhiệt độ phòng, không sợ bị ôi thiu. Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng bánh trong vòng 3 ngày trở lại thôi nhé.

Bảo quản bánh tét trong ngăn đông/tủ đông

Tuy nhiên nếu ở bên ngoài trời bắt đầu có nắng nhiều, nhiệt độ phòng nóng lên thì bánh chưng và bánh tét nhanh thiu và dễ mốc hơn.

Bạn nên bảo quản bánh trong ngăn đông/tủ đông, điều chỉnh nhiệt độ dưới 3 độ C dùng trong 20 ngày trở lại.

Bảo quản bánh tét bằng cách hút chân không

Nếu có thể bạn hãy sắm một chiếc máy hút chân. Bởi các thực phẩm khi được ép chân không đều để được lâu dù để bên ngoài hay bên trong tủ lạnh, và tất nhiên bánh tét cũng không hề ngoại lệ.

Bánh sau khi hút chân không vừa hạn chế việc nhiệt độ phòng thay đổi làm chất lượng bánh thay đổi, bạn sẽ để được tối đa tầm 7 - 10 ngày.

Còn nếu cho vào tủ lạnh sẽ để được lâu hơn khoảng 20 ngày. Ngoài ra bạn cũng không lo bánh bị ám mùi bởi các loại thực phẩm khác trong tủ.