Tết ở làng du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới Quỳnh Sơn

Tết Bính Ngọ 2026 trở nên đặc biệt hơn với gia đình ông Dương Công Chài (dân tộc Tày), sống tại làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, bởi năm nay là năm đầu tiên, ngôi làng của ông được vinh danh là 1 trong những ngôi Làng du lịch tốt nhất thế giới. Ngay từ đầu tháng Chạp, gia đình ông đã hối hả dọn dẹp căn nhà sàn, sẵn sàng đón khách trong dịp Tết.

Ông Chài cho biết, từ 23 tháng Chạp đến hết tháng Giêng, chỉ trừ ngày Mùng 1 Tết, còn lại tất cả các phòng nghỉ đều đã có khách đặt trước: “Khách đến ngày Tết là sinh hoạt cùng với gia đình, chủ nhà nhiệt tình đón khách, mời người ta ăn cơm, uống nước, giao lưu, giới thiệu tới khách những phong tục tập quán của dân tộc Tày mình ngày Tết, uống chén rượu mừng đầu xuân năm mới, lì xì cho khách... để thể hiện lòng hiếu khách. Tết cổ truyền của gia đình khi có khách thì rất quý bởi chúng tôi coi đây là lộc đầu năm. Khi Làng được vinh danh gia đình rất phấn khởi, sau này chúng tôi sẽ đầu tư, phát triển thêm để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của du khách”.

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn thuộc xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 160km.

Nhà sàn của người Tày ở Quỳnh Sơn được dựng bằng gỗ, lợp mái ngói âm dương và phần lớn đều hướng về phía nam. Đến với Làng Quỳnh Sơn dịp này, du khách sẽ bất ngờ bởi những rừng đào rực rỡ khoe sắc ven đường; vị ngọt đậm đà, khó quên của những món ăn truyền thống như bánh chưng đen, lạp xưởng, khẩu sli... và cả những điệu hát then, múa dân gian của người Tày trong làng. Du khách cũng có thể cùng người dân xay thóc, giã gạo, làm bánh trái, chế biến món ăn ngày Tết.

Anh Nguyễn Quang Vinh, du khách tới từ TP Hồ Chí Minh bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi tới làng Quỳnh Sơn, khung cảnh ở đây thật sự rất yên bình và đặc biệt những ngôi nhà sàn đều rất đẹp, người dân thì hiền hậu, nhiệt tình. Không khí ở đây rất thích bởi rất mát mẻ, trong lành. Nếu có cơ hội thì chúng tôi chắc chắn sẽ quay lại để khám phá và tham quan nhiều hơn”.

Với gần 450 ngôi nhà sàn gần trăm năm tuổi và những dịch vụ du lịch độc đáo, ngôi làng này được Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UN Tourism) vinh danh là Làng du lịch tốt nhất năm 2025.

Đến làng Quỳnh Sơn dịp Tết, nhắm nhìn khung cảnh núi rừng từ đỉnh Nà Lay với độ cao hơn 700m, du khách sẽ cảm nhận được sắc xuân Việt Bắc, được hòa mình và được “say” trong tiếng tính, điệu then… tất cả đem tới cho du khách những trải nghiệm thật khó quên. Anh Dương Công Cồ, chủ homestay tại làng Quỳnh Sơn chia sẻ: “Trong dịp Tết Nguyên đán thì homestay chúng tôi có nhiều hoạt động để giới thiệu tới du khách như giới thiệu nét đặc trưng của Tết người Tày tại địa phương, làm các loại bánh như bánh chưng đen, giò gói gừng núi, lạp sườn... để mời du khách ăn Tết. Đặc biệt là cho du khách cảm nhận mâm cơm cúng gia tiên của người Tày để du khách trải nghiệm, tìm hiểu. Ngày 29 và Mùng 1 Tết thì homestay sẽ có hoạt động xông nhà may mắn, lì xì đầu năm để mừng tuổi du khách”.

Mùa Xuân đang về với ngôi làng du lịch Quỳnh Sơn và cùng hương sắc mùa Xuân, những tình cảm thật thà, trân quý của con người nơi đây như được lan tỏa mạnh mẽ hơn tới du khách thập phương.

Sự gia tăng về số lượng khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế trong thời gian qua đã mang lại tín hiệu tích cực cho đời sống kinh tế của bản làng, của người dân tộc Tày nơi đây. Từ sức bật ấy, chính quyền địa phương đang nỗ lực phối hợp với các sở ngành để đồng hành, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế du lịch, đồng thời cũng tăng cường công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và sự an toàn cho du khách khi đến thăm Quỳnh Sơn.

Ông Trịnh Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Việc làng Quỳnh Sơn được vinh danh là vinh dự rất lớn với chính quyền và nhân dân tại đây. Để tiếp tục giữ vững danh hiệu đó, địa phương đang khẩn trương thực hiện những công việc trọng tâm để biến Quỳnh Sơn trở thành một trong những "đầu tàu" du lịch, phấn đấu đưa du lịch thành ngãnh mũi nhọn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

“Đầu tiên là sẽ đầu tư về các hệ thống cơ sở hạ tầng, tiếp tục giữ vững, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của làng, đặc biệt là giá trị văn hóa của người Tày. Chúng tôi sẽ khôi phục các lễ hội mà trước đây đã bị mai một để bản làng có những nét đặc sắc, phong phú và đa dạng hơn để tiếp nối. Kế tiếp chúng tôi phát triển du lịch và nông nghiệp song song, tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi cách làm du lịch để làm sao vừa lòng du khách đến, giữ chân du khách và để du khách trở lại. Luôn giữ cho môi trường xanh-sạch-đẹp để giữ gìn cảnh quan đặc sắc mà thiên nhiên đã ban tặng cho Quỳnh Sơn. Một điều nữa là chúng tôi bảo tồn giá trị văn hóa về cơ sở vật chất, đó là nếp nhà sàn của người Tày và sẽ có quy chế quản lý kiến trúc để bảo toàn, phát huy hiệu quả hơn”, ông Trịnh Minh Tuấn chia sẻ.

Du khách trải nghiệm cắm trại nhảy dân vũ tại homestay ở làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn.

Cộng đồng người Tày tại làng Quỳnh Sơn càng ngày càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, coi việc giữ gìn phong tục truyền thống của dân tộc là nền tảng phát triển bền vững của cả cộng đồng. Chính vì vậy, sức hút của ngôi làng nằm trong vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn này không chỉ nằm ở những giải thưởng, hay những vinh danh, mà nó đến từ những nét đặc trưng riêng, từ chính những cảm nhận, những đánh giá của du khách khi được trải nghiệm văn hóa truyền thống, chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ tại đây.

