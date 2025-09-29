Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bất ngờ với món thịt vịt nổi tiếng của Hàn Quốc, chứa tới 16 dược liệu quý

Sự kiện: Món ăn Hàn Quốc Món ngon từ vịt
Có hơn 16 loại nguyên liệu quý được sử dụng, bao gồm: nhân sâm, cam thảo, táo tàu, các loại hạt và đặc biệt là samchae - loại "rau quý tộc" của đất nước này.

Khi nhắc đến ẩm thực Bucheon (Hàn Quốc), du khách thập phương lại nghĩ ngay đến món vịt nướng bọc đất sét. Đây là món ăn ngon miệng, đặc biệt còn được coi như một bài thuốc bồi bổ sức khỏe, lý tưởng để phục hồi thể lực.

Điểm đặc biệt làm nên danh tiếng của món ăn nằm ở phần nhân được nhồi bên trong bụng vịt. Có hơn 16 loại nguyên liệu quý được sử dụng, bao gồm: nhân sâm, cam thảo, táo tàu, các loại hạt và đặc biệt là samchae (một loại rau họ hành, lá có mùi giống lá hẹ, rễ (củ) nhỏ, trắng, có vị cay nhẹ và thơm nồng).

Sau khi vịt được nhồi đầy nhân và bọc trong lớp đất sét, sẽ được nướng trong thời gian dài để giữ trọn hương vị và dinh dưỡng.

Kết quả là của món vịt nướng đất sét là lớp da vịt bên ngoài vàng ruộm, thơm lừng, còn phần thịt bên trong mềm, ngọt và không bị ngấy.

Mỗi phần vịt nướng bọc đất sét tại Cheonggiwa Orichon đều được phục vụ cùng nhiều loại banchan (món rau ăn kèm), chế biến rất công phu.

Ngoài ra, điểm nhấn đặc biệt của món ăn này chính là cơm nếp được nhồi cùng với thịt vịt, kết hợp với các nguyên liệu như: ngân hạnh, táo tàu, nho khô, tạo nên hương vị béo bùi, thơm lừng.

Khi thưởng thức món vịt nướng bọc đất sét, mọi người thường ăn kèm với hành muối chua hoặc kimchi để tăng thêm sự cân bằng, đậm đà cho món ăn.

28/09/2025 23:50 PM (GMT+7)
