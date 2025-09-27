Thêm một món ngon đỉnh chóp từ thịt vịt, người sành ăn nhất định phải thử

Thành phẩm đạt yêu cầu là khi miếng vịt vàng giòn, thịt chín mềm, dậy mùi riềng sả ăn cơm hay làm mồi nhậu đều ngon tuyệt vời.

Nguyên liệu:

- Vịt: 1,2kg

- Mắm tôm: 5g

- Nước mắm: 10g

- Hạt nêm: 10g

- Bột ngọt: 5g

- Đường: 40g

- Bột cà ri: 1gói

- Mẻ: 20g

- Dầu điều: 15g

- Riềng: 90g

- Sả: 100g

- Bột chiên giòn: 70-90g.

Cách làm:

- Vịt sau khi mổ, rửa sạch rồi chặt thành miếng vừa ăn. Đun sôi một nồi nước, cho vịt vào chần sơ trong 2–3 phút rồi vớt ra rửa sạch.

- Riềng xay nhuyễn hoặc giã nhỏ, vắt lấy nước cốt. Sả bào sợi dài.

- Cho mắm tôm, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, đường, bột cà ri, mẻ, dầu điều vào ướp cùng vịt, bóp đều để thấm gia vị. Trộn thêm một nửa lượng bột chiên giòn (35 – 45g) vào hỗn hợp thịt vịt đã ướp, để nghỉ trong 30 phút cho ngấm.

- Sau thời gian ướp, cho phần bột chiên giòn còn lại (35 – 45 g), nước riềng vào, bóp đều với vịt.

- Bắc chảo, cho dầu vào và đun nóng đến khoảng 150–160°C. Cho sả thái sợi vào chiên cho giòn để trang trí.

- Sau đó thả từng miếng vịt vào chiên trong 7-10 phút đến khi chín vàng đều. Nếu miếng vịt lớn, thời gian chiên cần kéo dài hơn.

- Khi vịt chín, gắp ra đặt lên giấy thấm dầu để loại bỏ bớt dầu thừa. Rắc thêm sả chiên là có thể thưởng thức.