Việt Nam có lá gia vị không thể thiếu trong mâm cỗ Tết, tốt chẳng kém "thuốc bổ"

Sát khuẩn và tăng cường hệ miễn dịch

Lá chanh chứa các hợp chất kháng khuẩn mạnh mẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn và virus. Khi bạn đun lá chanh lấy nước uống hoặc xông hơi, các tinh dầu như limonene và citral sẽ kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, nâng cao hàng rào phòng thủ tự nhiên. Điều này đặc biệt có lợi trong việc ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm thông thường và giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sau khi ốm dậy.

Hỗ trợ hệ hô hấp và giải cảm nhanh chóng

Trong Đông y, lá chanh có vị cay ngọt, tính ôn, có tác dụng chỉ khái (giảm ho) và sát khuẩn đường hô hấp. Tinh dầu thơm ngào ngạt của lá chanh khi đi vào khoang mũi giúp làm loãng đờm, thông mũi và giảm tình trạng nghẹt mũi hiệu quả. Một bát nước lá chanh nóng phối hợp cùng sả và gừng là bài thuốc dân gian kinh điển để giải cảm, hạ sốt và làm dịu các cơn ho khan, ho có đờm lâu ngày.

(Ảnh minh họa: VTC News)

Cải thiện hệ tiêu hóa và giảm đầy hơi

Lá chanh có khả năng kích thích các enzym tiêu hóa hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp quá trình phân giải thức ăn diễn ra trơn tru. Đối với những người thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu hoặc co thắt dạ dày, việc sử dụng lá chanh trong món ăn hoặc uống trà lá chanh giúp làm dịu cơ trơn ống tiêu hóa. Đặc tính chống viêm của lá chanh còn hỗ trợ giảm bớt các tình trạng viêm nhẹ trong đường ruột, mang lại cảm giác nhẹ nhàng sau mỗi bữa ăn.

Giảm căng thẳng, lo âu và an thần

Mùi hương từ tinh dầu lá chanh có tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, giúp giải phóng các hormone "hạnh phúc" như serotonin. Việc hít hà mùi thơm của lá chanh tươi hoặc sử dụng tinh dầu lá chanh trong không gian sống giúp làm chậm nhịp tim, ổn định huyết áp và xua tan mệt mỏi sau một ngày làm việc áp lực. Đây là liệu pháp mùi hương tự nhiên tuyệt vời cho những người mắc chứng mất ngủ hoặc lo âu kéo dài.

Kiểm soát huyết áp và bảo vệ tim mạch

Các hợp chất flavonoid có trong lá chanh đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường độ bền của thành mạch máu. Chúng giúp ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa và hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn, từ đó giữ cho huyết áp luôn ở mức ổn định. Việc bổ sung lá chanh vào chế độ ăn giúp giảm áp lực cho tim, góp phần ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm liên quan đến tim mạch về lâu dài.

Khử mùi cơ thể và hỗ trợ điều trị hôi miệng

Lá chanh có đặc tính kháng khuẩn cực mạnh đối với các loại vi khuẩn gây mùi trong khoang miệng và trên da. Đun nước lá chanh để súc miệng hàng ngày giúp tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng và mang lại hơi thở thơm mát tự nhiên. Ngoài ra, việc sử dụng nước lá chanh để tắm hoặc ngâm chân không chỉ giúp làm sạch sâu lỗ chân lông mà còn khử sạch mùi mồ hôi, giúp bạn luôn tự tin và sảng khoái.

Chăm sóc tóc và phục hồi da đầu

Từ xa xưa, lá chanh đã được phụ nữ Việt sử dụng như một loại "dầu gội" thảo dược giúp tóc đen mượt và chắc khỏe. Các tinh dầu và axit hữu cơ trong lá chanh có khả năng tẩy sạch gàu, ngăn ngừa nấm da đầu và kích thích các nang tóc phát triển. Gội đầu bằng nước lá chanh không chỉ giúp tóc có mùi thơm thanh khiết mà còn phục hồi những hư tổn do hóa chất, giúp mái tóc bồng bềnh và giảm gãy rụng rõ rệt.