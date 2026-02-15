Đảo hoa cánh bướm lớn nhất Cà Mau tấp nập khách du xuân

Nằm trong khu đô thị trên đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, vườn có thiết kế hình bông hoa bao quanh bởi hồ nước, hoàn thành hồi đầu tháng 2 sau hai tháng cải tạo và gieo trồng. Đây là vườn hoa sao nhái (cánh bướm) quy mô lớn nhất Cà Mau hiện nay.

Hơn 50 kg hạt giống với nhiều màu sắc như đỏ nhung, trắng, cam, vàng được gieo, trong đó chủ đạo là sắc hồng. Theo đơn vị thực hiện, hoa nở sau một tháng gieo và duy trì khoảng hai tháng, đúng dịp Tết Nguyên đán.

Hoa sao nhái là loài thân thảo thuộc họ cúc, nguồn gốc từ Mexico và các khu vực nhiệt đới châu Mỹ. Hoa có 8 cánh, dễ trồng và chịu được thời tiết khắc nghiệt.

Mỗi ngày vườn đón hàng nghìn người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Các lối đi nhỏ giữa vườn luôn tấp nập người qua lại, đông nhất vào buổi sáng 6h-8h và chiều 15-17h.

Các lối đi được lát bằng hàng nghìn viên gạch hình trái tim, sơn màu hài hòa với thảm hoa để tạo điểm nhấn cho cảnh quan và giúp du khách thuận tiện di chuyển.

Tham quan vườn hoa cùng gia đình, Phạm Ánh Thy, 15 tuổi, trú tại phường Tân Thành, cho biết bất ngờ khi giữa khu đô thị lại có không gian hoa rộng lớn như vậy. Theo Thy, đây là điểm đến thú vị trong những ngày đầu xuân.

Hơn chục nhân công chăm sóc vườn hoa mỗi ngày. Từ đầu tháng 12/2025, khu đất được xử lý đất nhiễm mặn, đắp nền, làm đường đi và lắp đặt hệ thống điện.

Chị Võ Thị Bích Tuyền, đại diện đơn vị phát triển khu đô thị Happy Home, cho biết đảo hoa được thực hiện nhằm tạo không gian xanh, điểm tham quan miễn phí cho người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán.