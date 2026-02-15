Thăm thiền viện trăm tuổi, tượng Phật 34 m ở Hong Kong

Đảo Lantau nằm ở phía tây Hong Kong, là hòn đảo lớn nhất đặc khu với diện tích khoảng 147 km2. Nơi đây được xem là cửa ngõ giao thông quốc tế khi tập trung Sân bay Quốc tế Hong Kong và các tuyến cao tốc trọng điểm. Du khách có thể đến Lantau bằng tàu MTR Tung Chung, xe buýt, taxi hoặc lái xe từ trung tâm Hong Kong.

Hòn đảo này có nhiều điểm đến hút khách, Phật tử trong và ngoài nước. Dưới đây là 5 điểm phù hợp lịch trình tham quan, chiêm bái dịp đầu năm.

Thiền viện Bửu Liên (Polin Monastery): Nằm trên cao nguyên Ngong Ping, công trình tâm linh 120 tuổi được xây dựng từ năm 1906, với khởi điểm chỉ là một thảo am nhỏ do ba vị thiền sư từ Giang Tô lập nên để ẩn tu. Tên gọi "Bửu Liên" nghĩa là "sen quý", chỉ được sử dụng chính thức từ năm 1924.

Trong suốt 120 năm, thiền viện đã trải qua nhiều lần trùng tu, nổi bật là các năm 1970 và 2014, khi Vạn Phật Điện được khánh thành. Sau nhiều lần mở rộng, công trình hiện tại có tổng diện tích đến hàng nghìn m2, bên trong có khoảng 10.000 tượng Phật cùng nhiều cổ vật bằng gỗ quý. Nhờ đó, Bửu Liên trở thành một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất Hong Kong, thường được gọi là "Thế giới Phật giáo miền Nam".

Kiến trúc thiền viện mang đậm phong cách cung đình Trung Hoa với mái ngói cong, cột gỗ chạm khắc rồng phượng, bố cục đối xứng giữa chính điện và các khu phụ trợ. Không gian cảnh quan được thiết kế theo lối vườn Á Đông, kết hợp bonsai và cây bản địa của đảo Lantau.

Mỗi năm, thiền viện đón khoảng 1,5-2 triệu lượt khách đến dâng hương, ghi tên người thân vào sổ cầu an, treo dải băng đỏ lên "Cây ước nguyện". Khuôn viên thiền viện cũng phục vụ nhiều món chay nổi tiếng.

Tượng Phật Tian Tan (Tian Tan Bhudda): Cách thiền viện vài trăm mét là tượng Đại Phật Tian Tan, công trình được khánh thành năm 1993. Tượng cao 34 m (tính cả bệ), nặng hơn 250 tấn, được đúc từ 202 mảnh đồng riêng biệt, là một trong những tượng Phật ngồi bằng đồng ngoài trời lớn nhất thế giới.

Quá trình thi công tượng diễn ra trên đỉnh Muk Yue, đòi hỏi kỹ thuật cơ khí chính xác cao để lắp ghép các khối đồng lớn trong điều kiện gió bão đặc thù của vùng biển Hong Kong.

Để chiêm bái, du khách phải vượt qua 268 bậc thang dẫn lên đài sen. Từ đây, du khách có thể ngắm toàn cảnh đảo Lantau và biển Đông. Với người dân địa phương, Đại Phật vừa là công trình tôn giáo, vừa là biểu tượng văn hóa gắn liền Hong Kong hiện đại.

Con đường trí tuệ (Wisdom Path): Cách thiền viện Bửu Liên không xa, Con đường Trí tuệ (Wisdom Path) được nhiều người kết hợp trong hành trình tham quan. Công trình khánh thành năm 2005, gồm 38 cột gỗ cao 8-10 m, xếp theo hình số vô cực trên sườn núi Lantau.

Trên mỗi cột khắc một đoạn trong Bát Nhã Tâm Kinh bằng chữ Hán, thư pháp của học giả Jao Tsung-I - một trong những nhà nghiên cứu Hán học hàng đầu Hong Kong. Toàn bộ văn bản gốc không có dấu câu, thể hiện triết lý Phật giáo về trí tuệ, vô thường và sự giải thoát khỏi chấp niệm.

Không gian Con đường Trí tuệ được giữ gần như nguyên sơ, không có hàng rào hay công trình phụ trợ, chỉ mở ra lối đi bộ giữa cỏ cây và gió núi. Du khách thường tản bộ chậm rãi, đọc từng câu kinh, lắng nghe tiếng gió và tiếng chuông vọng từ thiền viện.

Cáp treo Ngong Ping 360 (Ngong Ping 360 cable car): Rời khỏi các điểm trên, du khách có thể đi cáp treo Ngong Ping 360 để đến làng văn hóa Ngong Ping. Công trình cáp treo xây dựng từ năm 2004, khánh thành năm 2006 với tổng vốn đầu tư khoảng một tỷ HKD. Tuyến cáp dài 5,7 km, nối khu đô thị mới Tung Chung phía Tây Bắc đảo Lantau với làng văn hóa Ngong Ping, mang đến tầm nhìn bao quát sân bay Chek Lap Kok, biển Lantau và các dãy núi xanh thẳm.

Nếu muốn ngắm cảnh và thêm cảm giác mạnh, du khách có thể chọn "Crystal Cabin" với đáy kính trong suốt để tận hưởng toàn cảnh thiên nhiên từ độ cao hơn 500 m.

Làng văn hóa Ngong Ping (Ngong Ping Village): Điểm cuối của cáp treo nằm ở làng văn hóa Ngong Ping - nơi tái hiện kiến trúc cổ với các quán ăn, cửa hàng lưu niệm và khu trình diễn. Du khách có thể thử những món ăn đường phố quen thuộc trong phim ảnh Hong Kong như bánh trứng, trà sữa "tất" (vớ), chả cá viên sốt cà ri hay đậu phụ thối, nằm xen kẽ các nhà hàng mì hoành thánh, dimsum truyền thống.

Du khách cũng có thể thuê trang phục cổ trang hoặc Hán phục để chụp ảnh tại các cổng chào, xem show diễn "Walking with Buddha" (Đi bộ cùng Phật) giới thiệu về cuộc đời Đức Phật hoặc mua quà lưu niệm như tượng Phật mini, quạt giấy thư pháp, móc khóa hình cáp treo.