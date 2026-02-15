Mộc Châu khoác áo xuân: Trắng đồi mận, xanh đồi chè

Những ngày cận Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, Mộc Châu khẽ bừng tỉnh, đón nàng xuân bằng diện mạo căng tràn nhựa sống. Cả cao nguyên như khoác lên mình tấm áo gấm thêu hoa. Sắc trắng tinh khôi của hoa mận hậu phủ kín triền đồi. Sắc vàng dịu ngọt của hoa cải trải dài theo sườn núi. Điểm xuyết giữa bức tranh ấy là sắc hồng thắm của những gốc đào đang độ bung nở. Xa xa, đồi chè xanh mướt uốn lượn mềm mại, đồng cỏ mênh mang trải đến tận chân trời, làm nên một bức họa xuân tròn đầy và quyến rũ.

Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên, Mộc Châu còn níu chân du khách với nhiều điểm đến nổi tiếng như rừng thông Bản Áng thơ mộng, thác Dải Yếm tung bọt trắng giữa núi rừng hùng vĩ và cầu kính Bạch Long vắt qua vách núi, mang đến trải nghiệm vừa kỳ thú vừa choáng ngợp.

Không chỉ ngắm cảnh, du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa cộng đồng, khám phá đời sống đặc trưng của người Thái, Mông, Dao, Mường… để hiểu thêm về tâm hồn mộc mạc, chân thành của người dân miền sơn cước.

Được thiên nhiên ưu ái với cảnh quan hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm và bản sắc văn hóa được gìn giữ nguyên vẹn, cao nguyên Mộc Châu mang trong mình sức hấp dẫn riêng biệt mà hiếm nơi nào có được.

Dưới đây là một số hình ảnh sắc xuân trên cao nguyên Mộc Châu:

Những ngày giáp Tết, du khách đến Mộc Châu dễ dàng say lòng trước vẻ đẹp thanh khiết của thiên nhiên. Hàng nghìn héc ta rừng mận đều đồng loạt nở hoa. Cả thung lũng như được dệt bằng dải lụa trắng ngần, mỏng manh mà rực rỡ, ôm trọn núi đồi trong vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng. Ảnh: H.T.

Đi trong rừng mận, du khách cảm giác như lạc vào chốn thần tiên. Ảnh: H.T.

Du khách trong những bộ trang phục dân tộc, “check-in” giữa rừng mận để mong có những trải nghiệm khó quên. Ảnh: H.T.

Không chỉ có sắc hoa, những đồi chè vươn búp non xanh biếc dưới nắng sớm, góp phần làm nên bản hòa ca rộn ràng của đất trời ngày xuân. Ảnh: H.T.

Vườn cam trĩu quả ở phường Vân Sơn thu hút du khách đến "check - in". Ảnh: H.T.

Du khách trải nghiệm hái dâu tây tại phường Mộc Sơn. Ảnh: H.T.

Bên cạnh vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, Mộc Châu còn níu chân du khách khi đến với Cầu kính Bạch Long vắt mình qua vách núi, mang đến trải nghiệm vừa kỳ thú vừa choáng ngợp. Ảnh: H.T.

Không chỉ ngắm cảnh, du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa cộng đồng, khám phá đời sống đặc trưng của người Thái, Mông, Dao, Mường… để hiểu thêm về tâm hồn mộc mạc, chân thành của người dân miền sơn cước. Hình ảnh rộn ràng không khí vui Xuân, đón Tết của đồng bào dân tộc Mông ở bản Tà Số, phường Mộc Châu. Ảnh: H.T.

Màn trình diễn văn hóa dân tộc đặc sắc của người dân Mộc Châu. Ảnh: H.T.