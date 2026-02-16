Nguyễn Xuân Son và gia đình đón Tết 2026 như thế nào?

Nguyễn Xuân Son sau khi bình phục chấn thương nặng đã trở lại thi đấu và tạo được dấu ấn nhất định. Dù chưa có duyên tại V.League 2025/2026, nhưng Nguyễn Xuân Son lại tỏa sáng và liên tục “nổ súng” ở vòng bảng ASEAN Club Championship (Shopee Cup) để giúp Thép Xanh Nam Định lọt vào bán kết đầy thuyết phục.

Với ĐT Việt Nam, Nguyễn Xuân Son cũng đã có màn tái xuất và ghi 1 bàn thắng từ quả đá phạt đền thành công vào lưới ĐT Lào. Trong đợt tập trung tháng 3 tới của ĐT Việt Nam, nếu không gặp vấn đề gì về thể trạng, Nguyễn Xuân Son gần như chắc chắn sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập để quyết đấu với ĐT Malaysia.

Gia đình Nguyễn Xuân Son đang đón Tết Nguyên đán rất hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Nguyễn Xuân Son sau khi có quốc tịch Việt Nam đã luôn tỏ ra hòa đồng và có những tình huống khiến người hâm mộ thích thú. Nguyễn Xuân Son rất gần gũi với các cổ động viên và anh cũng rất giản dị khi thường xuyên đèo vợ bằng xe máy đi mua món chuối chiên.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Nguyễn Xuân Son cùng người vợ yêu Mercele Seippel và các con đang bận rộn đón năm mới với niềm vui và sự đầm ấm. Trên trang cá nhân, cô vợ Mercele của Nguyễn Xuân Son chia sẻ: “Ở đây chúng tôi trang trí nhà cửa, dọn dẹp để loại bỏ những thứ đã cũ kỹ. Chúng tôi cũng chuẩn bị các món ăn truyền thống; đó là một dịp lễ văn hóa mang nhiều ý nghĩa. Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời. Ví dụ, các con tôi ở trường đã được học về phong tục tập quán của đất nước; chúng được dạy cách chuẩn bị các món ăn đặc trưng, chụp ảnh và thực sự sống theo truyền thống. Tôi thực sự yêu tất cả những điều này!".

Gia đình Nguyễn Xuân Son đón Tết rất hạnh phúc sẽ mang tính lan tỏa nhất định tới các cầu thủ Việt kiều cũng như các ngôi sao đã và đang chờ đợi nhập quốc tịch Việt Nam. Nguyễn Xuân Son từng bùng nổ trong màu áo ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 và anh giành được rất nhiều cảm tình từ người hâm mộ.

Hiện tại, đã có không ít cầu thủ Việt kiều, cầu thủ nhập tịch đủ điều kiện chơi cho ĐT Việt Nam. Việc Nguyễn Xuân Son truyền cảm hứng sẽ có lợi ích rất lớn với ĐT Việt Nam khi càng nhiều cầu thủ muốn cống hiến thì HLV Kim Sang-sik càng có thêm nhiều sự lựa chọn chất lượng.