Khách quốc tế lần đầu đón Tết Việt, nghe cồng chiêng trên du thuyền sông Sài Gòn

Cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh - được đưa vào tour buýt sông hai tầng tại TPHCM từ cuối tháng 1/2026. Các suất diễn tổ chức vào khung giờ chiều tối, từ 16h đến 22h, phục vụ du khách trong và ngoài nước dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trong suốt hành trình 45 phút, du khách được nghe thuyết minh song ngữ Việt – Anh về cảnh quan, di tích và các công trình hai bên bờ sông Sài Gòn; thưởng thức bánh ngọt, nước uống và theo dõi biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên.

Nghệ sĩ Krajan Dion (50 tuổi, người dân tộc Cơ Ho) có 23 năm gắn bó với cồng chiêng và nhạc cụ truyền thống Tây Nguyên. Anh cho biết, đây là lần đầu biểu diễn trên du thuyền giữa dòng sông, thay vì không gian cộng đồng ở buôn làng.

Theo anh, ở buôn làng, cồng chiêng là sinh hoạt cộng đồng, mang tính giao lưu. Khi đưa lên du thuyền, hình thức chuyển sang biểu diễn phục vụ khán giả, nhưng tinh thần văn hóa vẫn được giữ nguyên.

Hiện anh sống tại Langbiang (Lâm Đồng), chỉ xuống TPHCM khi có lịch diễn. Anh cho biết rất vui khi có dịp giới thiệu văn hóa dân tộc mình đến du khách. “Tôi cố gắng giữ đúng âm điệu, phiêu theo dòng sông. Thấy du khách chăm chú lắng nghe, tôi rất xúc động”, anh nói.

Cùng biểu diễn với nghệ sĩ Krajan Dion là Ka Hem (32 tuổi). Chị cho biết được học cồng chiêng và các nhạc cụ truyền thống từ nhỏ tại buôn làng, thường tham gia biểu diễn trong các lễ hội cộng đồng.

Hai tiết mục được biểu diễn trên du thuyền là “Hello Vietnam” thể hiện bằng nhạc cụ Tây Nguyên và “Cô gái nhỏ”, làn điệu dân gian của người Cơ Ho.

Du khách còn được giao lưu, hòa nhịp và nhảy cùng nghệ sĩ ngay trên tàu, tạo không khí tương tác thay vì chỉ thưởng thức biểu diễn.

Cherish, du khách đến từ St Lucia, cho biết năm nay cô sang Việt Nam du lịch và có dịp đón Tết cổ truyền tại TPHCM cùng gia đình một người bạn. Cô cảm thấy hào hứng và tò mò khi lần đầu trải nghiệm không khí Tết Việt. Cô đặc biệt ấn tượng với phần biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên trên du thuyền. “Âm nhạc rất lạ và độc đáo”, Cherish chia sẻ.

Theo Cherish, trải nghiệm du thuyền trên sông Sài Gòn mang lại góc nhìn khác về thành phố khi có thể quan sát cảnh quan hai bên bờ sông lung linh vào buổi tối.

Theo đại diện đơn vị vận hành du thuyền buýt sông Sài Gòn, trong đời sống người Việt, hình ảnh dòng sông, bến nước luôn gắn với ký ức văn hóa và sinh hoạt cộng đồng.

Việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống trên sông Sài Gòn không chỉ tạo không gian trải nghiệm khác biệt, mà còn gửi gắm giá trị văn hóa các vùng miền đến du khách. “Chúng tôi muốn mỗi chuyến du hành trở thành một hành trình kể chuyện văn hóa Việt Nam, đặc biệt với những du khách phương xa”, ông nói.

Đặc biệt, tầng dưới du thuyền được trang trí 1.000 cành hoa giấy ngũ sắc Thanh Tiên, tạo điểm nhấn thị giác trên hành trình dọc sông Sài Gòn.

Nghề làm hoa giấy thủ công của làng Thanh Tiên (Huế) có lịch sử gần 400 năm. Trước đây, mỗi dịp Tết, hoa giấy với 5 màu truyền thống thường được sử dụng trang trí trong không gian cung đình.

Tết năm ngoái, du khách từng thưởng thức hát bội trên du thuyền trên sông Sài Gòn. Năm nay, hoa giấy Thanh Tiên và cồng chiêng Tây Nguyên tiếp tục được đưa lên sông Sài Gòn, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch đường thủy của TPHCM.

Hành trình kéo dài khoảng 45 phút, gồm 3 hạng vé. Vé Sky giá 679.000 đồng, ngồi tầng 2, bao gồm đồ ăn nhẹ và nước uống, thuận lợi quan sát toàn cảnh hai bên bờ sông. Hai hạng còn lại là River (479.000 đồng) và Cabin (399.000 đồng). Du khách có thể mua vé trực tiếp tại bến Bạch Đằng hoặc đặt online.