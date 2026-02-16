Cách ăn Tết mà không tăng cân

Quy tắc thứ tự ăn uống - chìa khóa để không tăng cân

Một trong những mẹo đơn giản nhưng hiệu quả nhất để không tăng cân, đó là kiểm soát lượng calo nạp vào. Trong đó thay đổi trình tự các món ăn trong bữa tiệc chính là yếu tố quan trọng nhất. Thay vì bắt đầu ngay với bánh chưng hay thịt kho tàu, hãy thiết lập lại quy trình ăn uống như sau:

- Bắt đầu bằng rau xanh và chất xơ: Hãy lấp đầy dạ dày bằng một đĩa rau luộc hoặc nộm trước tiên. Chất xơ giúp cảm giác no và ngăn chặn sự hấp thụ chất béo và đường nhanh chóng vào máu. Khi đã hơi no nhờ rau, tự nhiên sẽ giảm bớt lượng thức ăn nhiều năng lượng ở các món sau.

- Ưu tiên chất đạm nạc: Sau rau xanh, hãy chọn các món như gà luộc bỏ da, tôm hấp hoặc cá. Đạm giúp no lâu và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

- Tinh bột: Bánh chưng, bánh tét hay xôi gấc nên là những món ăn sau cùng. Lúc này, do dạ dày đã khá đầy, sẽ có nhu cầu ăn một lượng nhỏ để thưởng thức hương vị thay vì ăn cho đến khi no.

Khi biết cách lựa chọn thực phẩm và thực hiện đúng quy tắc ăn uống sẽ giúp bạn không tăng cân trong ngày Tết.

Kiểm soát khẩu phần ăn và nhận diện calo ẩn

Trong những bữa tiệc tất niên rôm rả, chúng ta thường ăn theo bản năng và quên mất mình đã nạp vào bao nhiêu. Việc nhận diện lượng calo trong các món đặc trưng ngày Tết sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn.

- Bánh chưng và xôi: Một miếng bánh chưng nhỏ có thể tương đương với một bát cơm đầy. Không cần phải kiêng hẳn món ăn truyền thống này nhưng hãy giới hạn chỉ ăn khoảng một đến hai miếng nhỏ mỗi ngày. Nếu đã ăn bánh chưng, hãy cắt giảm lượng tinh bột khác trong bữa đó để giữ sự cân bằng.

- Hạn chế các món chiên rán và đồ muối: Nem rán hay thịt đông là những món dễ ăn nhưng lại chứa lượng calo cực lớn. Bên cạnh đó, dưa hành và củ kiệu muối dù giúp giải ngán nhưng lại chứa nhiều muối. Muối dư thừa khiến cơ thể tích nước, làm bạn cảm thấy nặng nề và gương mặt trông sưng húp vào sáng hôm sau.

- Mẹo dùng đĩa nhỏ: Hãy lấy thức ăn vào một chiếc đĩa cá nhân thay vì ăn trực tiếp từ các đĩa chung trên bàn. Việc nhìn thấy tổng lượng thức ăn mình sẽ nạp vào giúp não bộ điều chỉnh tín hiệu no tốt hơn.

- Hãy nhai thật kỹ và cảm nhận hương vị của từng món ăn: Khi nhai kỹ, não bộ sẽ có đủ thời gian (khoảng 20 phút) để nhận được tín hiệu từ dạ dày báo rằng bạn đã no. Việc ăn chậm cũng giúp bạn trông duyên dáng và thanh lịch hơn khi đi dự tiệc.

- Đừng ép bản thân phải ăn hết mọi thứ trên bàn chỉ vì sự hiếu khách của gia chủ. Hãy khéo léo chọn những món lành mạnh nhất và dừng lại khi cảm thấy vừa đủ.

Hạn chế rượu và đồ ngọt

Những ly rượu mừng xuân, nước ngọt và khay mứt Tết rực rỡ thường là nguyên nhân chính gây ra tình trạng tăng cân mất kiểm soát.

- Nói không với nước ngọt và hạn chế cồn: Nước ngọt có gas và rượu bia cung cấp lượng calo rỗng khổng lồ. Hãy thay thế chúng bằng nước lọc, nước trà xanh hoặc nước ép trái cây tươi không đường. Nước lọc giúp pha loãng nồng độ cồn và hỗ trợ gan thải độc.

- Lựa chọn mứt Tết thông minh: Thay vì các loại mứt tẩm đường hay kẹo ngọt, hãy ưu tiên các loại hạt dinh dưỡng như hạt điều, hạt hạnh nhân hoặc hạt dẻ cười... chứa chất béo lành mạnh và protein. Tuy nhiên, cũng chỉ nên ăn một nắm nhỏ mỗi ngày.

Duy trì vận động và thói quen sinh hoạt lành mạnh

Dù Tết là thời gian để nghỉ ngơi, nhưng đừng để cơ thể rơi vào trạng thái tĩnh hoàn toàn.

- Vận động nhẹ nhàng mỗi ngày: Không cần phải đến phòng tập, hãy áp dụng bài tập vận động 15 phút buổi sáng hoặc đi bộ nhẹ nhàng sau các bữa ăn. Việc đi bộ chúc Tết cũng là một cách tiêu hao năng lượng tuyệt vời. Hãy chọn đi thang bộ thay vì thang máy và tự tay dọn dẹp nhà cửa để tăng cường sự dẻo dai.

- Đừng bỏ bữa: Nhiều người có thói quen bỏ bữa sáng để dành bụng cho bữa tiệc trưa hoặc tối. Đây là một sai lầm lớn. Khi quá đói, bạn sẽ ăn nhanh và nhiều hơn mức cần thiết. Hãy duy trì một bữa sáng thanh đạm để giữ cho quá trình trao đổi chất luôn hoạt động ổn định.

- Ngủ đủ giấc: Thức khuya và thiếu ngủ làm tăng hormone ghrelin (gây cảm giác đói) và giảm hormone leptin (báo no). Việc ngủ đủ 7 - 8 tiếng mỗi ngày không chỉ giúp bạn giữ dáng mà còn là bí quyết để có một làn da không tì vết sau Tết.

Ăn Tết ngon miệng mà không tăng cân không phải là việc nhịn ăn khổ hạnh, mà là nghệ thuật lựa chọn đồ ăn và cân bằng. Khi hiểu rõ giá trị của mỗi thực phẩm mình nạp vào và duy trì được những thói quen tốt như uống trà thanh lọc hay vận động nhẹ, bạn sẽ thấy kỳ nghỉ Tết thật nhẹ nhàng và sảng khoái.