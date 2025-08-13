Bữa sáng chưa biết ăn gì, thử ngay món bánh canh cá nục dân dã siêu ngon

Nguyên liệu:

- 2 con cá nục

- 1 củ hành tây

- Gia vị: muối hạt, đường phèn, nước mắm, hạt nêm, dầu màu điều, hạt tiêu, hành, tỏi, ớt

- Rau thơm

- Bột gạo tẻ, bột năng.

Cách làm:

Cá nục cho vào nồi cùng 1 củ hành tây, gốc mùi, thêm ít muối hạt và đường phèn nấu khoảng 30 phút.

Sau đó vớt cá ra và lọc lấy thịt cá. Xương cá có thể cho vào nồi ninh tiếp cho ngọt nước. Phi thơm hành tỏi cùng dầu màu điều, cho thịt cá đã lọc vào rim với nước mắm, đường, xíu hạt nêm và hạt tiêu.

Nhào bột làm sợi bánh canh làm với tỉ lệ 3 phần bột gạo tẻ : 1 bột năng. Từ từ cho nước nóng vào nhồi đến khi bột dẻo không dính tay.

Cán mỏng và cắt thành sợi bánh canh.

- Cho sợi bánh canh vào nước sôi luộc sơ trước khoảng 2,3 phút rồi vớt ra cho vào nồi nước dùng. Tiếp tục cho thêm phần thịt cá đã rim.

Nêm nếm lại cho vừa ăn. Cho ra tô và thêm hành ngò, răm rau là hoàn thiện món bánh canh cá nục siêu ngon.